Toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben până sâmbătă: furtuni, vânt până la 100 km/h şi grindină

Cod portocaliu de ploi şi vijelii ANM

Cod galben de ploi şi vijelii în sudul şi estul ţării

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de dimensiuni mici şi posibil medii, valabilă începând cu 2 iulie, ora 10:00, până pe 3 iulie, la ora 03:00, pentru Oltenia, sudul şi estul Moldovei, vestul şi sud-vestul Munteniei.

Potrivit ANM, în Oltenia, sudul şi estul Moldovei, vestul şi sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h, frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de dimensiuni mici şi posibil medii (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp.

Cod galben de instabilitate atmosferică în perioada 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00

ANM a emis şi o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de dimensiuni mici şi posibil medii pentru Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, valabilă în perioada 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00.