Toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben până sâmbătă: furtuni, vânt până la 100 km/h şi grindină
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torenţiale însemnate cantitativ, vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii şi posibil mari, precum şi frecvente descărcări electrice pentru Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul şi estul Munteniei. Aceasta este valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00.
Potrivit ANM, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul şi estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torenţiale, vijelii puternice, cu rafale de 70...90 km/h şi izolat de peste 100 km/h, grindină de dimensiuni medii şi posibil mari (2...4 cm), precum şi frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25...40 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăşi 50...60 l/mp.
Cod galben de ploi şi vijelii în sudul şi estul ţării
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de dimensiuni mici şi posibil medii, valabilă începând cu 2 iulie, ora 10:00, până pe 3 iulie, la ora 03:00, pentru Oltenia, sudul şi estul Moldovei, vestul şi sud-vestul Munteniei.
Potrivit ANM, în Oltenia, sudul şi estul Moldovei, vestul şi sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h, frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de dimensiuni mici şi posibil medii (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp.
Cod galben de instabilitate atmosferică în perioada 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00
ANM a emis şi o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de dimensiuni mici şi posibil medii pentru Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, valabilă în perioada 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00.
Prognoza specială pentru Bucureşti
În intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, vremea va fi instabilă, iar mai ales după-amiaza şi noaptea vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale şi însemnate cantitativ (20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice, cu rafale de 60...80 km/h, şi căderi de grindină de dimensiuni mici şi posibil medii (1...3 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 17...18 grade.
În intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică Cod portocaliu pentru averse torenţiale însemnate cantitativ, vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii şi posibil mari şi frecvente descărcări electrice.
De asemenea, de vineri până sâmbătă, în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, vremea se va menţine în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar mai ales după-amiaza şi noaptea vor fi averse torenţiale (5...15 l/mp şi izolat peste 20 l/mp) şi frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în timpul ploilor, când vitezele vor ajunge la 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.