Astăzi, toata ţara e sub cod galben de vreme rea. Ne aşteaptă noi furtuni, unele însoţite chiar de grindină şi rafale puternice. Ploile nu au luat, însă, pauză nici ieri. În mai multe judeţe, vântul a smuls acoperişuri, iar ploile torenţiale au inundat străzi întregi.

În Drobeta-Turnu Severin, câteva secunde de vânt puternic au fost suficiente ca acoperişul unui bloc să fie smuls şi aruncat peste o maşină parcată. Din fericire, nimeni nu se afla în zonă în acel moment.

"Am observat când l-a luat şi l-a pus pe maşină. Automat că ne-am speriat, când vezi odată... Rafale puternice. Da, foarte puternice", a spus un domn.

Străzi inundate şi şoferi blocaţi la Piteşti

Articolul continuă după reclamă

La Piteşti, ploaia torenţială a pus stăpânire pe şosele. În doar câteva minute, apa s-a adunat pe străzi, iar şoferii au înaintat cu emoţii.

"Chiar îmi este teamă. Mai luai o baltă mai în faţă şi mi s-a spart şi bara pe faţă.

Greu cu ploaia. Foarte greu", a afirmat un şofer.

"Nu ştiam dacă ajunge la motor, dacă rămân cu maşina aici, dacă blochez strada. Mi s-a părut puţin periculos. A plouat puţin, da, puţin mai mult", a spus un alt şofer.

Nici pietonii nu au avut o misiune mai uşoară.

Reporter: Poţi să treci strada?

"Cu încălţămintea mea? În asta? Plănuiesc să trec strada pe acolo, ca să nu îmi distrug încălţămintea", a spus un trecător.

Vijelie puternică în Bihor, cu rafale de peste 90 km/h

Şi în Bihor, vijelia a făcut prăpăd. Rafalele de peste 90 de kilometri pe oră au doborât copaci uriaşi peste drumuri şi peste liniile de curent, iar zeci de acoperişuri au fost avariate. Cel mai grav afectat a fost un bloc de locuinţe, al cărui acoperiş a fost pur şi simplu smuls de vânt.

Ploile torenţiale au creat probleme şi pe una dintre cele mai spectaculoase şosele din România. Pe Transalpina, aluviunile au acoperit carosabilul şi au blocat complet circulaţia. Traficul a fost reluat alternativ spre seară, pe o singură bandă.

De astăzi şi până mâine dimineaţă, toată ţara va fi sub un cod galben de furtuni.