Bucureştiul este vizat de o avertizare cod roşu de vijelie puternică, valabilă până la ora 18:45. Sunt prognozate rafale de peste 90 km/h, averse torenţiale, frecvente descărcări electrice şi grindină, la mai puţin de 24 de ore după furtuna care a provocat probleme majore în Capitală.

Cod roşu de furtună în Ilfov şi Ialomiţa: se anunţă rafale de peste 90 km/h. Vijelia se apropie de Bucureşti - ANM

UPDATE. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod roșu de vijelie puternică, valabilă până la ora 18:45 în București.

Se vor semnala rafale de vânt de 80...90 km/h, averse torențiale (20...40 l/mp), frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), scrie News.ro.

Marți seara și în noaptea de marți spre miercuri, Capitala s-a aflat sub avertizări Cod roșu și Cod portocaliu de vreme rea. Fenomenele meteo extreme au perturbat transportul în comun iar stația de metroul Piața Victoriei 2 este închisă și în prezent.

Articolul continuă după reclamă

Cetăţenii sunt sfătuiţi să evite deplasările şi să ia măsuri de autoprotecţie într-un mesaj RO-ALERT emis de autorităţi pentru vreme rea în Bucureşti, între orele 18:00-18:45, anunţă ISUBIF.

"Alertă Extremă. Avertizare meteo Cod Roşu - intensificări ale vântului, vijelie puternică, frecvente descărcări electrice, grindină, averse torenţiale care vor cumula local 20-40 l/mp", se arată în mesajul RO-ALERT.

Avertizarea meteo vizează şi localităţile Fierbinţi-Târg şi Sineşti, din judeţul Ialomiţa, dar şi Găneasa, Grădiştea, Petrăchioaia şi Dascălu, din judeţul Ilfov.

Codul roşu de furtuni înaintează spre Capitală

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor semnala vijelii puternice, cu rafale de peste 90 km/h, averse torenţiale care pot acumula între 20 şi 40 l/mp, frecvente descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Furtuna se formează în apropierea Capitalei, iar autorităţile recomandă populaţiei să evite deplasările în timpul manifestărilor severe şi să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare.

Bucureştiul, lovit puternic de furtuna de aseară

Noua avertizare vine după o seară de coşmar în Bucureşti. Ploile torenţiale au inundat străzi, pasaje şi staţii de metrou, iar traficul a fost dat peste cap în mai multe zone ale oraşului.

Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă temporar după ce calea de rulare a fost inundată în urma precipitaţiilor abundente. Metrorex a transmis că măsura a fost luată pentru siguranţa circulaţiei, până la finalizarea intervenţiilor şi remedierea situaţiei.

Potrivit imaginilor apărute în presă, apa ajunsese în staţie până la aproximativ doi metri.

Rafale violente, ploi torenţiale şi grindină

În zonele aflate sub cod roşu, vremea poate deveni periculoasă într-un timp foarte scurt. Vijeliile cu rafale de peste 90 km/h pot rupe crengi, pot doborî copaci şi pot afecta acoperişuri sau elemente de construcţie.

Aversele torenţiale pot provoca acumulări rapide de apă pe carosabil, iar descărcările electrice şi grindina sporesc riscul pentru cei surprinşi în aer liber.

Meteorologii avertizează că fenomenele vizate de codul roşu sunt de intensitate mare şi se pot manifesta violent pe arii restrânse.