Vremea de mâine 17 iunie. Furtuni și grindină în România: meteorologii anunță cantități mari de apă

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 17 iunie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, astfel că temperatura maximă va fi de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și mai ales spre sfârșitul intervalului vor fi înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 22 de grade.