Vremea de mâine 17 iunie. Furtuni și grindină în România: meteorologii anunță cantități mari de apă
Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, rafale puternice de vânt și posibil grindină. În sud, temperaturile rămân ridicate, cu maxime de până la 31 de grade.
La noapte, se va înnora treptat în nord-vestul și nordul țăriiși parțial în centru, iar mai ales spre sfârșitul intervalului vor fi averse pe arii relativ restrânse în Maramureș și Crișana și izolat în Transilvania. În celelalte regiuni cerul va fi variabil și pe areale mici se va forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade.
Vremea de mâine 17 iunie în țară
Vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei unde, mai ales după-amiaza și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi de scurtă durată posibil însoțite de descărcări electrice se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare, spre 8 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață.
Vremea de mâine 17 iunie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.
Valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, astfel că temperatura maximă va fi de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și mai ales spre sfârșitul intervalului vor fi înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 22 de grade.
Vremea de mâine 17 iunie pe litoral
Vremea va fi normală termic, în general frumoasă ziua. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul nopții, când, mai ales în partea de nord a litoralului, vor fi averse și descărcări electrice, slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după-amiaza și în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi de 24...25 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Temperatura apei mării va avea valori între 16 și 19 grade.
Vremea de mâine 17 iunie la munte
Vremea va fi în general instabilă în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, unde vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat posibil vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. În restul zonei montane cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi de scurtă durată posibil însoțite de descărcări electrice se vor semnala pe areale mai mici mai ales noaptea. Valorile termice nu vor avea mari variații față de ziua precedentă.