13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi şi vijelii care intră în vigoare miercuri la ora 12 şi va fi valabil până joi, ora 02.
Potrivit specialiştilo, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.
În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.
În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.
Avertizarea este în vigoare de miercuri de la ora 12.00 până joi la ora 2.00.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți în regiunile nordice.
Prognoza meteo pentru Bucureşti
În intervalul 16 iunie Ora 09:00 şi 17 iunie Ora 09:00, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.
În intervalul 17 iunie Ora 09:00 şi 18 iunie Ora 09:00, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.