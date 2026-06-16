Conflict seara trecută în Capitală, care s-a întins până la această oră. Totul a început într-un complex rezidențial, unde poliţiştii au ajuns pentru că au auzit un zgomot puternic, ca al unui impact între două maşini.

Când au ajuns, au descoperit şi haosul: mai multe persoane alergau printre blocuri, unele dintre ele chiar vizibil rănite. Culmea, totul s-ar fi petrecut după o urmărire în trafic cu două maşini implicate. Într-un vehicul se aflau patru tineri, dintre care trei minori, iar în cealaltă mașină, trei bărbați, considerați agresorii. Urmărirea a degenerat, însă, în bătaie, după ce autoturismele s-au ciocnit. Agenţii au intervenit, au imobilizat șase persoane și au descoperit un pistol cu capse, mai multe cuțite și un topor. În haosul creat, unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și a lovit un moped. Conducătorul acestuia a fost rănit și transportat la spital.

Toţi cei implicaţi au ajuns, în cele din urmă, la audieri. După 8 ore, au ieşit şi au continuat scandalul afară, cu forţele de ordine.

"Ne-a spart maşina, e făcută praf. Maşina e pe la poliţie, pe aici. Şi tot capul băiatului e spart", spum oamenii.

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S-au luat iar la bătaie

După cele opt ore de audieri, cei patru băieți cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani au fost lăsați în libertate. Însă, înainte să plece acasă, unul dintre aceștia a aruncat cu o sticlă în membrii clanului advers, iar de acolo a pornit o bătaie generală cu pumni și picioare chiar în fața secției 26 de poliție. În încăerare au fost prinşi și polițiștii care au încercat să-i despartă și au intervenit chiar și cu spray-uri lacrimogene.

Ulterior, băieții care au început scandalul în stradă au fost băgați din nou în interiorul secției de poliție pentru a da declarații. În tot acest timp, au sosit tot mai multe forțe de ordine, polițiști, jandarmi și scutieri pentru a încerca să aplaneze scandalul. Vorbim practic de patru băieți care au ieșit direct la bătaie împotriva a 20-30 de persoane care așteptau afară.

După tot acest incident din stradă, băieții au fost lăsați din nou în libertate în mai puțin de 30 de minute, asta deși ei au fost cei care au început scandalul din stradă și au plecat acasă alături de părinți și rude. În acest moment, în interiorul secției de poliție se mai află doar bărbații suspectați că i-ar fi bătut pe băieți în incidentul de seara trecută de pe Bulevardul Metalurgiei.