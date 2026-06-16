Dacă aveţi drum spre mare şi vă gândiţi să alegeţi Drumul Expres Craiova-Piteşti, gândiţi-vă de două ori. De miercuri, de la prima oră a dimineţii, intră în vigoare noi restricţii de circulaţie. Drumul, folosit în special pentru a ajunge pe litoral, are, din nou, crăpături şi denivelări. O problemă deja veche pe DEX12, dar cu care şoferii par să se fi obişnuit forţat.

Astfel, circulaţia pe sensul Craiova-Piteşti se închide. Practic, de la începutul Tronsonului , adică din nordul municipiului Craiova, direct de la șoseaua de centură - şi până la Nodul Rutier Balș Vest, adică aproape de comuna Spineni. Restricţiile rămân în vigoare până joi, la ora 19.

Cât despre ruta de deviere pentru direcţia Craiova - Piteşti, reprezentanţii de la Direcția Regională de Drumuri şi Poduri recomandă şoferilor să aleagă varianta DN65F - DN65 – Pitești.

Drumuri noi, probleme vechi şi o continuă nevoie de intervenţie a autorităţilor. Haideţi să vedem ce spun şi oamenii despre drumul de mare viteză, care ar trebui să le uşureze traseele prin ţară. Mai ales acum, când se apropie perioada concediilor.

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"Infrastructura lasă de dorit, pentru noi, ca şoferi, este foarte greu. […] Foarte periculoase, mai ales pentru noi, cu utilaje grele. Se poate întâmpla oricând o tragedie, o catastrofă. [...] Sunt anumite porţiuni unde s-au făcut cratere, valuri", spune un şofer.

"Denivelările mă deranjează şi crăpăturile, normal. […] Mai ales că se circulă cu viteză destul de mare şi sunt destul de periculoase", spune altcineva.

Reporter: Ar trebui reparate, având în vedere că se intensifică traficul spre mare?

Şofer: Da, dar lucrările trebuie făcute noaptea, nu ziua.