Reglare de conturi în Capitală. Mai mulţi interlopi din clanul Ştoacă au urmărit în trafic o maşină în care se aflau patru tineri, din clanul Toboşaru, dintre care trei erau minori. Totul, după o răfuială mai veche. Vorbim despre două clanuri cunoscute pentru afacerile cu droguri. Urmărirea s-a încheiat cu o şicanare şi o tamponare în trafic, urmată de o bătaie. Cei implicaţi au ajuns la poliţie, dar spiritele nu s-au liniştit nici după audieri.

Aşa a început scandalul pe Bulverdul Metalurgiei din Capitală. O maşină în care se aflau patru tineri, din clanul Toboşaru cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani a fost blocată în trafic de rivalii din clanul Ştoacă.

După tamponare a urmat o bătaie în toată regula. Cu ochii la altercaţie, un alt şofer care nu a mai fost atent la trafic, a intrat într-un bărbat aflat pe un moped. Poliţia a fost chemată la faţa locului, iar cei implicaţi au fost duşi la audieri. La locul scandalului s-au găsit un topor, un cuţit, dar şi un pistol cu capse.

Rivalii s-au luat din nou la bătaie în faţa poliţiştilor

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După 8 ore de audieri, cei patru tineri care se aflau în maşina blocată în trafic au fost lăsaţi liberi. Înainte să plece acasă, unul dintre ei a aruncat cu o sticlă în membrii clanului advers, care-i așteptau afară. Şi a urmat o altă bătaie generală, cu pumni și picioare, chiar în fața Secției de Poliție. Poliţiştii s-au băgat între bătăuşi, ca să-i despartă. Şi i-au dus înapoi în secţie. A fost nevoie să dea cu spray lacrimogen pentru ca spiritele să se calmeze. La secţie au fost aduşi mai mulţi poliţişti pentru ca scandalul să nu degenereze din nou. Mama unui dintre tinerii din clanul Toboşaru a povestit de la ce a pornit conflictul.

Conflict mai vechi între clanuri, reaprins în traficul din Capitală

În toamnă, băiatul de 16 ani care s-a ales acum cu capul spart a avut un mic conflict cu Bebică, interlop din clanul Ştoacă. Apoi au urmat şi alte ameninţări.

Cele două clanuri implicate în scandal, Toboşaru şi Ştoacă au ştate vechi în domeniul infracţional. Ambele sunt cunoscute pentru că ar alimenta cu droguri piaţa neagră a Capitalei.

"Au fost urmăriţi, da. La semafor au coborât, au scos pistoalele. Bebică a scos pistolul, bâte, ceilalţi bodyguarzi şi ei şi au început să dea în maşină. Mi-a spart maşina. E făcută praf. Tot capul la băiat e spart. Băiatul e minor. Are 16 ani", a spus mama unuia dintre cei implicaţi în scandal.