Vremea de mâine 16 iunie. Averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 16 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 13...15 grade.

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

În Cluj, vremea se încălzeşte, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 23 de grade.