Vremea de mâine 16 iunie. Averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni
Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină. În noaptea de 15 spre 16 iunie, cele mai afectate zone vor fi Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde cantitățile de apă pot ajunge la 15...25 l/mp. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu maxime între 21 și 30 de grade.
La noapte, local în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, pe alocuri, vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp. În restul teritoriului doar izolat vor fi averse slabe. Temperaturile minime se vor încadra între 4 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 16 iunie în ţară
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara când pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 16 iunie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 13...15 grade.
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.
În Cluj, vremea se încălzeşte, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 23 de grade.
Vremea de mâine 16 iunie pe litoral
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, astfel că maximele se vor încadra între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 16 și 19 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua, când vor mai fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare, asociate averselor. Temperatura apei mării va avea valori de 16 - 19 grade.
Vremea de mâine 16 iunie pe munte
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza, când pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cursul zilei în Carpații Orientali și în Munții Apuseni și izolat în restul zonei.