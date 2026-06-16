Este revoltă într-o grădiniţă din Galaţi unde părinţii elevilor vor să înlăture o educatoare, acuzată că ar fi agresat copiii. Dascălul abia s-a întors la catedră după două luni de suspendare decisă în urma anchetei făcute.

Părinții acelor copii au depus plângeri la Inspectoratul Școlar, la Protecția Copilului, la Corpul de Control al Ministerului, dar și la Poliție, asta după ce, ieri, educatoarea acuzată că este agresivă s-a întors la catedră.

Primele indicii au apărut în octombrie anul trecut, după care totul a recidivat în martie anul acesta, atunci când mai mulți copiii au povestit același lucru acasă părinților. Unii au fost loviți, pe la alții s-a țipat, li se ofereau bomboane la final de program pentru a păstra acest secret sau erau pedepsiți fiind așezați pe un scaun galben în clasă cei care erau puțin mai agitați.

Amenință cu transferul

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Așa au aflat părinții care au cerut ședință cu toți cei implicați, a fost prezent și Inspectoratul Școlar, s-a întrunit Comisia de Anchetă și Cercetarea Disciplinară, la urma cărora s-a stabilit suspendare pe timp de două luni.

Acum, conducerea Inspectoratului Școlar susține și motivează faptul că acestea au fost măsurile legale, cel puțin până în acest moment, activitatea ei va fi monitorizată în continuare, mai ales că a recunoscut în fața Comisiei ceea ce a făcut și la următoarea abatere se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă.

În același timp, conducerea Grădiniței susține că în mutarea la altă clasă se va face abia cu anul școlar viitor, având în vedere că din acest an școlar mai sunt doar câteva zile până la vacanță. Între timp, părinții se gândesc foarte serios să-și transfere copiii de la această grădiniță, pentru că trauma prin care trec ei, susțin și psihologii, este una foarte adâncă.