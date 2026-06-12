Cod galben de furtuni şi vijelii în Bucureşti şi în 10 judeţe. Harta fenomenelor extreme care mătură România

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"În Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp", a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, temporar, şi pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia şi sud-vestul Munteniei.

Cum va fi vremea în Bucureşti

În Bucureşti, vineri, vremea va fi în general instabilă şi se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse, însoţite după-amiaza de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 10-15 l/mp, şi izolat posibil de peste 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-23 de grade.