Val de căldură în mai multe zone ale țării. Temperaturile resimțite au urcat, în această după-amiază, până la 40 de grade Celsius, pe fondul disconfortului termic accentuat.

Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată la Oradea, unde temperatura resimțită a ajuns la 40 de grade. Aproape la fel de cald a fost și la Băile Herculane, Bechet și Băilești, unde s-au resimțit 39 de grade Celsius.

Căldura a fost greu de suportat și în București, Timișoara, Arad și Lugoj, unde temperaturile resimțite au ajuns la 38 de grade. În astfel de condiții, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în orele de vârf.

Caniculă în România.Temperaturi resimțite înregistrate în această după-amiază

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40 grade Oradea

39 grade Băile Herculane

39 grade Bechet

39 grade Băilești

38 grade București

38 grade Timișoara

38 grade Arad

38 grade Lugoj

Coduri galbene, valabile şi luni

20 de judeţe din vest şi sud vest sunt sub cod galben de caniculă până diseară la ora 21. Toată această căldură favorizează, însă, instabilitatea atmosferică, spun meteorologii, care au emis şi un cod de furtuni pentru 11 dintre judeţe.

De altfel, până miercuri, aproape toată țara trece printr-un adevărat carusel al vremii: de la temperaturi caniculare la episoade de instabilitate accentuată. Mai exact, după ce în prima parte a zilei căutăm umbra și aerul condiționat, spre seară e foarte posibil să scoatem din nou umbrela și să fim atenți la avertizările de furtună.

Şi mâine sunt în vigoare două coduri galbene, unul de caniculă pentru 5 judeţe şi altul de furtuni pentru 10 judeţe.