S-au bucurat că vor avea, în sfârșit, lumină în case, dar au ajuns să dea explicații în fața polițiștilor și să primească şi amenzi uriașe. Zeci de familii dintr-o comună doljeană au fost convinse de doi indivizi că dacă aleg firma lor, vor fi racordate la reţeaua de electricitate şi vor primi şi o lună de gratuitate bonus. Au plătit, a venit lumina, dar nici trei zile n-a ţinut minunea! S-au trezit cu poliţia la uşă şi au aflat că sunt buni de plată... pentru furt de electricitate.

Pentru 27 de familii din comuna Coțofenii din Față, unde multe locuințe încă nu sunt racordate la rețeaua electrică, promisiunea celor doi indivizi a fost mană cerească. Să nu piardă aşa ofertă, oamenii s-au împrumutat de pe la rude.

Înșelătorie cu racordări ilegale la curent

Persoanele cărora li s-a promis curent electric au plătit între 8.000 şi 16.000 de lei, pentru racordări ilegale, fără autorizaţii, avize sau contoare de măsurare. Prejidiciul estimat de autorităţi se ridică la aproximativ 300 de mii de lei.

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„Ei au promis că ne bagă curent. I-am dat toţi banii înainte şi el ce a făcut. A legat curentul acolo. Şi noi l-am întrebat: domne, păi cum, fără ceas? Şi zice lasă că ştiu eu ce să fac”, a declarat un păgubit.

„Au venit şi ne-au spus că ne pune curent, cu acte, cu totul în regulă”, a declarat Adam Ionuţ.

Bucuria n-a durat însă mult. După două zile, distribuitorul de energie a trimis echipe în zonă, s-a constatat furtul, iar alimentarea a fost întreruptă.

„După aia a plecat si nu a mai venit, au venit oamenii de la electrica, au tăiat firele, au tăiat tot. Atunci ne-am dat seama că ne-a înşelat”, a declarat un păgubit.

„L-am sunat, nu a mai răspuns, nu nimic. Ne-a minţit că ne dă banii şi nu ne-a mai dat”, a declarat Adam Ionuţ.

Potrivit anchetatorilor, instalațiile au fost conectate clandestin direct la rețeaua publică de energie electrică. Necazurile nu s-au oprit aici. Pe lângă banii pierduți, oamenii s-au trezit și cu procese și obligația de a acoperi prejudiciul calculat de autorități.

„După asta ne-a venit şi amendă, câte 3-400 de milioane, de fiecare. Dacă legam noi, da, plăteam, dar dacă noi nu ne-am legat, la ce să plătim. Şi amenzi, şi am dat şi la ăla banii”, a declarat un păgubit.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și furt de energie electrică. Cei doi "meseriaşi" au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Între timp, familiile care sperau să aibă lumină în case încearcă să își recupereze banii și să demonstreze că au fost victimele unei înșelătorii.