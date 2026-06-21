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Video Momentul în care o maşină cade într-o râpă, pe Transfăgărăşan. Şoferul a uitat s-o asigure

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 13:52 | Modificat la 21.06.2026, 14:21

Un turist a rămas fără maşină, pe Transfăgărăşan. Şi putea provoca şi o tragedie. Fascinat de priveliştea spectaculoasă, a coborât din autoturism să facă o poză, doar că a uitat să tragă frâna de mână. Aşa că maşina a căzut în prăpastie.

Imagini incredibile surprins pe Transfăgărăşan. Un şofer a uitat să-şi asigure maşina, iar vehiculul a căzut într-o râpă. Potrivit primelor informaţii, maşina aparţinea unor turişti.

Şoferul a uitat să asigure vehiculul, ocupat să facă poze. Maşina a luat-o uşor la vale până a căzut într-o prăpastie. Ajunsă la baza râpei, maşina a fost daună totală. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.

 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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