Mutare decisivă a lui Ilie Bolojan în jocul de putere din PNL. Actualul premier a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte de partid la congresul extraordinar de duminică. Iar din noua echipă de conducere a liberalilor nu mai face parte niciunul dintre contestatarii săi. Reorganizarea partidului a venit în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veştea, fără consultarea liberalilor. Cu această ocazie, Veştea a rămas şi fără funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL.

Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu aplauze de cei 2.500 de liberali veniţi la congresul extraordinar de la Bucureşti. Premierul a fost candidat unic la preşedinţia PNL, după ce Adrian Veştea s-a răzgândit şi nu şi-a mai intrat în cursă.

"Cine trădează partidul şi deciziile sale. Cine complotează pe sub masă, nu mai poate rămâne cu noi.

Fiecare poate alege. Dacă este pe direcţia partidului şi îi respectă deciziile sau dacă nu există o demisie de onoare. Dacă e onoare. Dar n-am văzut-o! Aşa fac oamenii serioşi", a spus Bolojan.

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Reconfirmarea lui Ilie Bolojan a venit la pachet cu schimbarea întregii echipe de conducere a partidului.

Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan fără consultarea PNL şi-a pierdut funcţia de prim-vicepreşedinte. La fel şi Nicoleta Pauliuc. Cătălin Predoiu, celălalt vicepreşedinte demisionase din funcţie încă de miercuri. De acum înainte, liberalii vor avea un singur prim-vicepreşedinte, anume Dan Motreanu. Postul era vizat iniţial de Ciprian Ciucu. Însă primarul Capitalei a renunţat la idee, după ce a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de corupţie.

"A fost alegerea lui să nu mai candideze, pentru a nu expune PNL la atacuri nedrepte. Şi cred că merită solidaritatea şi susţinerea noastră. Respect, Ciprian!", a mai spus Ilie Bolojan.

"M-am bătut cu trădătorii de astăzi, din PNL. Ne-au trădat, au băgat bani mulţi în contracampania mea. Până şi şeful statului a făcut un clip împotriva mea. Aceiaşi oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veştea să formeze un guvern, sunt aceiaşi oameni care au pregătit operaţiunea specială căreia astăzi trebuie să-i fac faţă", a declarat Ciprian Ciucu, primarul PNL al Capitalei.

În noua echipă de conducere a PNL şi-au făcut, însă, loc, doi miniştri din echipa lui Bolojan: Dragoş Pîslaru şi Oana Gheorghiu. Ambii s-au înscris în partid cu o zi în urmă.

"Sunt o luptătoare. Lupt pentru valori. Pentru principii. Şi nu fug de deciziile grele", a declarat la rândul ei Oana Gheorghiu, vicepreşedinte PNL.

Adrian Veştea şi susţinătorii săi nu au participat la congres. Premierul desemnat încă duce negocieri om la om cu membrii tuturor partidelor pentru a putea fi învestit.

"Guvernul Veştea va fi învestit în Parlament doar cu voturile AUR. Fără voturile AUR nu se poate. Şi atunci nu se va numi guvernul Veştea, se va numi guvernul Simion sau AUR", a transmis Raluca Turcan, deputat PNL.

Congresul PNL a simplificat şi modul în care membrii de partid pot fi daţi afară. Şi mai multe voci din partid le-au cerut colegilor din tabăra anti-bolojan să iasă singuri din PNL până luni.