Ilie Bolojan a anunţat, duminică, că, având în vedere criza guvernamentală discuţia în prima şedinţă a Biroului Permanent Naţional, s-a concentrat pe soluţiile pentru deblocarea acestei crize.

"Am avut acum câteva minute, o primă ședință a Biroului Permanent Național al PNL, după congresul extraordinar de astăzi. Având în vedere criza guvernamentală pe care o avem, discuția s-a concentrat pe soluțiile pentru deblocarea acestei crize. În acest sens, considerăm că, în urma deciziei congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului", a anunţat preşedintele PNL.

"Soluţie viabilă: guverne minoritare"

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Bolojan a afirmat că sigura soluţie viabilă presupune guverne minoritare şi propune un pact pentru adoptarea de legi care să asigure absorbţia fondurilor din PNRR şi a menţinerii deficitului.

"În ceea ce privește soluțiile de deblocare, am aprobat și vom propune, atât partenerilor noștri cu care am discutat și există un acord de principiu pe această temă, dar și președintelui României, soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația guvernamentală. Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat, formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului este o formulă de guverne minoritare.

Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară. Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte: în primul rând, angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și, deci, sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absoarbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB; prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern va fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit. De asemenea, este programul care a fost aprobat în perioada din primăvară privind susținerea programelor de investiții în România și, așa cum știți, am aprobat în ultima ședință de guvern primul dintre aceste programe. Aceste programe, care au finanțarea prevăzută în acest an și programată pentru anii următori, ar trebui aprobate de către orice fel de guvern", a mai spus Ilie Bolojan.

O formulă cinstită

Preşedintele PNL s-a referit fie la guvern minoritar condus de PSD, pentru care celelalte partide ar da votul de învestitură, sau un guvern format de PNL, USR, UDMR.

"În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, sunt două ipoteze de lucru: un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, o posibilitate, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care, de principiu, cei 3 președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care ar opta, pentru a încredința, un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an sau să susțină o moțiune de cenzură pentru a asigura o minimă coerență dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă, atunci de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire. Această aceste soluții înseamnă că ar exista un guvern cu asumare, transparentă, cu o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față, pentru că, cu siguranță, un guvern care este, format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă un viitor, în România în perioada următoare. Vom comunica, această poziție inclusiv domnului președinte, și în zilele următoare, în funcție de evoluția situației, de deciziile pe care Parlamentul le va lua în zilele următoare vom comunica pe această temă", a mai spus preşedintele PNL.

Ilie Bolojan a propus, în cadrul Congresului Extraordinar al PNL de duminică, ideea unui pact pentru România, în următoarele şase luni, care să continue liniile adoptate de Guvernul pe care l-a condus, în aşa fel încât deficitele să fie menţinute ”la niveluri rezonabile”.

El preciza că a discutat cu USR şi UDMR despre ”o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

”Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri”, afirma Bolojan.

PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Veştea.

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