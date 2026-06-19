Europa, sub cupola de foc: caniculă extremă în Franța, Italia și Germania. Temperaturile depășesc 40°C

Valul de caniculă anunţat şi în România îşi face deja simţite efectele în Vestul Europei. În Franţa, temperaturile au depăşit 40 de grade Celsius. Şi aşa va fi şi în următoarele zile, cât timp întregul continent se află sub o cupolă de căldură. Curg avertizările meteorologice şi în Germania şi Elveţia. În nordul Spaniei, în schimb, au lovit vijeliile.

Temperaturile sunt deja insuportabile în Franţa. Încă de ieri, mai ales în regiunile centrale şi în partea estică a ţării, abia se poate respira la peste 40°C.

"E o nebunie! E greu să supraviețuiești la peste 30 de grade. De aceea avem nevoie de apă ca să ne răcorească", a spus un francez.

În Paris, canalul Saint Martin a devenit o uriaşă piscină publică.

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"Airbnb-ul nostru e un loc minunat, dar nu e aer condiționat și nici ventilatoare. Dar la Canalul Saint Martin e totuși puțin mai bine. Și în plus am evantaiul meu, pe care îl iau peste tot", a mărturisit un turist.

Aerul fierbinte a determinat Ministerul Educaţiei să ia măsuri pentru protejarea elevilor. Proba orală a examenului de bacalaureat a fost amânată pentru 4 mii de absolvenţi de liceu. Iar alte aproape 800 de şcoli au anunţat că îşi vor modifica programul.

În Italia, mai multe oraşe sunt sub cod portocaliu de caniculă. În centrul ţării, la Foggia, termometrele arată 39 de grade Celsius.

La Roma a fost ceva mai răcoare. S-au înregistrat doar 33 de grade. Motiv pentru localnici şi turişti să caute umbră la terasele şi restaurantele în aer liber.

"Vin din California. E aceeași vreme ca aici, foarte cald. Și transpiri, dar vezi lucruri drăguţe așa că merită", a spus un turist.

Şi Germania se pregăteşte de zile tot mai fierbinţi.

În weekend, temperaturile vor urca să aică până la 40 de. Iar în unele zone, vor lovi vijeliile.

"Masa de aer care se îndreaptă acum spre noi este bogată în energie și umiditate. Asta înseamnă că, în următoarele zile, trebuie să ne așteptăm și la furtuni - unele dintre ele severe", a precizat Sebastian Schappert, meteorolog german.

O furtună puternică a lovit şi partea de nord a Spaniei, în regiunea Galicia. Mai multe sate au fost inundate, iar puhoaiele au distrus gospodării şi maşini.

Sevilla, Madrid, Roma sau Frankfurt - sunt oraşele care vor resimţi cel mai intens efectele caniculei din următoarele zile. Meteorologii spun că valul de căldură ar putea însemna cel puţin 10 zile consecutive de caniculă, plus nopți tropicale.