Vremea de mâine 21 iunie. Val de căldură în aproape toată țara. Ploi torențiale și grindină la prânz și seara

Vremea de mâine 21 iunie în țară

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Vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, iar în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș precum și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în vestul și sud-vestul țării unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h, și izolat în jurul a 70 km/h), pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm) la început, local în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, apoi pe arii mai restrânse în zonele joase de relief cu precădere din vest și nord-vest.

În intervale scurte de timp ( 1...3 ore) sau prin acumulare la munte, cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat vor depăși 20...30 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 25...28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 35...36 de grade local în Crișana și pe alocuri în Banat și Oltenia. Temperaturile minimele vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade (cele mai mari valori urmând a se înregistra pe litoral și în Dealurile de Vest), mai scăzute, spre 9...10 grade, în depresiunile Carpaților Orientali.

Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară, la valori ridicate (câmp intens anticiclonic).