Vremea de mâine 21 iunie. Val de căldură în aproape toată țara. Ploi torențiale și grindină la prânz și seara
Vremea se încălzește accentuat în toată țara, iar în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge până la 35-36 de grade, cu disconfort termic ridicat și episoade de caniculă. După-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină, în special în zonele montane și în regiunile vestice și nord-vestice.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, ușor mai mari în Dealurile de Vest și pe litoral (20...22 de grade), dar și mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali (spre 9 grade). Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, îndeosebi în nord-vest și în depresiuni se va forma ceață.
Vremea de mâine 21 iunie în țară
Vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, iar în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș precum și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în vestul și sud-vestul țării unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h, și izolat în jurul a 70 km/h), pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm) la început, local în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, apoi pe arii mai restrânse în zonele joase de relief cu precădere din vest și nord-vest.
În intervale scurte de timp ( 1...3 ore) sau prin acumulare la munte, cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat vor depăși 20...30 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 25...28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 35...36 de grade local în Crișana și pe alocuri în Banat și Oltenia. Temperaturile minimele vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade (cele mai mari valori urmând a se înregistra pe litoral și în Dealurile de Vest), mai scăzute, spre 9...10 grade, în depresiunile Carpaților Orientali.
Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară, la valori ridicate (câmp intens anticiclonic).
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Vremea de mâine 21 iunie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat (viteze de până la 18 km/h). Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.
Vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat (viteze de 15...25 km/h). Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
În Cluj, vremea va fi caniculară, temperaturile maxime vor urca la 31 de grade.
Vremea de mâine 21 iunie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în sudul litoralului.
Vremea de mâine 21 iunie la munte
Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60, și izolat în jurul a 70 km/h), pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) la început, local în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, apoi pe arii restrânse și în restul zonei. În intervale scurte de timp ( 1...3 ore) sau prin acumulare la munte, cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat vor depăși 20...30 l/mp.