15 județe intră în cod galben de caniculă până luni. Vor fi temperaturi de 36 de grade

Harta caniculă

”Duminică şi Luni (21, 22 iunie) în vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Occidentali şi Meridionali, iar marţi (23 iunie) cu precădere în sud, centru şi nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, arată meteorologii.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Avertizarea cod galben valabilă pentru ziua de sâmbătă a fost extinsă la 15 judeţe, fiind adăugat pe hartă judeţul Dolj.

15 județe sub cod galben de caniculă

"Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi", anunţă ANM.

Avertizarea vizează judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Duminică (21 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia şi în vestul şi centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

"Maximele termice vor fi cuprinse între 31 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi", transmit meteorologii.