Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi menținută până la 30 iunie 2027, potrivit unui act normativ adoptat joi de Guvern, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, potrivit Agerpres.

Adaosul comercial la alimentele de bază rămâne plafonat până în iunie 2027. Anunţul ministrului Agriculturii - Hepta

Totodată, a fost prelungită măsura importului de produse agroalimentare din Ucraina doar pe bază de licenţă, cu un an, până la 31 decembrie 2027.

"Primul act normativ: ordonanţa care a prelungit cu şase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, dar şi un an de zile, practic, exportul de cereale pe teritoriul României. Vorbim de acel mecanism de licenţiere pe care l-am instituit încă din 2023, pentru ca toate cerealele să meargă pe tranzit şi să nu rămână pe teritoriul României", a declarat Barbu într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a precizat că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază vizează protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. De asemenea, Guvernul vrea să se asigure că produselor obţinute de fermierii români "nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriaşe" în comparaţie cu cele aplicate produselor similare provenite din import.

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"Am prelungit şi măsura importului de produse agro-alimentare din Ucraina doar pe bază de licenţă, cu un an, până la 31 decembrie 2027, având în vedere dificultăţile uriaşe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producţiei", se mai arată în aceeaşi postare.