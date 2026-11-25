Odată cu frigul și gerul, vin și grijile pentru facturile la încălzire, așa că statul ia în calcul să schimbe regulile pentru ajutoarele la energie. Pe scurt, două familii care câștigă la fel ar putea primi ajutoare diferite, pentru că nu doar banii vor conta, ci și aspecte ce țin de locuință sau de probleme de sănătate. Dar cum vor fi identificați românii care au nevoie reală de acest ajutor? Asta ne explică acum colega noastră, Ramona Sârbu.

Odată cu frigul și gerul, vin și grijile pentru facturile la încălzire, așa că statul ia în calcul să schimbe regulile pentru ajutoarele la energie. Pe scurt, două familii care câștigă la fel ar putea primi ajutoare diferite, pentru că nu doar banii vor conta, ci și aspecte ce țin de locuință sau de probleme de sănătate. Dar cum vor fi identificați românii care au nevoie reală de acest ajutor? Asta ne explică acum colega noastră, Ramona Sârbu.

Ministerul Energiei a trimis deja o serie de propuneri către Ministerul Muncii. În primul rând, se dorește păstrarea actualei scheme de sprijin pentru această iarnă, iar ulterior, schimbarea criteriilor după care sunt acordate ajutoarele.

Pe lângă venituri, ar putea conta dimensiunea locuinței, caracteristicile acesteia, dar și problemele de sănătate ale celor care locuiesc acolo. Practic, statul vrea să țină cont și de cât de multă energie are nevoie o familie, nu doar de cât de mulți bani câștigă. În ceea ce privește valoarea ajutorului, ministrul Energiei spune că, în cazul multor consumatori, 50 de lei ar putea fi suficienți.

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Ca să ne facem o idee despre câți români au nevoie de acest sprijin, doar în luna februarie erau înregistrate peste un milion de cereri pentru tichetele de energie, dintre care aproape 730.000 îndeplineau condițiile de legibilitate.

Totodată, în programul de guvernare este prevăzută creșterea pragului devenit pentru acordarea sprijinului de la 1.940 la 3.500 de lei net pe lună de persoană, dar și acordarea ajutorului direct în factură. Ținta Ministerului este că, în următorii 10 ani, numărul consumatorilor vulnerabil să scade la jumătate. Deocamdată însă vorbim doar despre niște propuneri. Nu avem o formulă de calcul pentru noile ajutoare și niciodată la care s-ar putea aplica noile criterii.