Un nou furnizor de gaze intră pe piaţa din România. Hagag Energy anunţă că finalizează patru reţele de distribuţie a gazelor naturale şi preia în gestiune alte trei până la sfârşitul anului 2026 în localităţi din şase judeţe. Pentru anul viitor, compania vizează finalizarea altor 43 de sisteme de distribuţie în localităţi din 16 judeţe, cu o lungime cumulată estimată la 1.139 de kilometri.

"Hagag Energy, platforma de investiţii în domeniul energetic a grupului internaţional Hagag Europe, continuă dezvoltarea infrastructurii de distribuţie a gazelor naturale, cu şapte reţele programate pentru finalizare, respectiv preluare în gestiune până la sfârşitul anului 2026. Cele şapte reţele acoperă 12 localităţi din judeţele Olt, Giurgiu, Constanţa, Sălaj, Călăraşi şi Buzău. Cu o lungime totală de 439 de kilometri, acestea vor putea deservi, odată operaţionale, 12.145 de locuri de consum", arată, miercuri, compania într-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanţilor societăţii, patru dintre acestea sunt dezvoltate integral prin structurile proprii de proiectare şi execuţie, iar trei urmează să fie preluate în baza contractelor de concesiune. În paralel, compania israeliană pregăteşte procedurile necesare punerii în funcţiune, planificată pentru primul trimestru al anului 2027.

Localităţile unde e prezent

Cele şapte reţele acoperă 12 localităţi din judeţele Olt, Giurgiu, Constanţa, Sălaj, Călăraşi şi Buzău, având o lungime totală de 439 de kilometri şi urmând să deservească 12.145 de locuri de consum.

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În ariile concesionate vizate, au fost identificate aproximativ 300 de întreprinderi mici şi mijlocii care ar putea beneficia de accesul la gaze naturale, susţin reprezentanţii companiei. Printre acestea se numără ferme zootehnice, sere, silozuri şi baze de recepţie a cerealelor, unităţi de procesare alimentară, staţii de asfalt şi alte capacităţi de producţie care utilizează energie termică.

"Dezvoltarea reţelelor de gaze naturale răspunde unei nevoi de infrastructură cu implicaţii directe pentru economia locală. Pentru un antreprenor, disponibilitatea utilităţilor poate cântări în decizia de a deschide o unitate de producţie sau de a-şi extinde afacerea. Prin investiţiile realizate şi munca de zi cu zi a colegilor noştri, aducem în aceste comunităţi o resursă esenţială pentru gospodării şi pentru mediul de afaceri. În 2027, prioritatea noastră este să punem în funcţiune reţelele din programul acestui an şi să avansăm lucrările la proiectele aflate în dezvoltare.

Urmărim ca aceste investiţii să se concretizeze în acces efectiv la gaze naturale şi în noi posibilităţi de dezvoltare pentru comunităţile pe care le vom deservi", a declarat Răzvan Pârvulescu, Director de Dezvoltare al diviziei Gaze Naturale din cadrul Hagag Energy.

Planuri de extindere în 2027

Pentru 2027, compania are în plan finalizarea unui număr de 43 de noi sisteme de distribuţie realizate în execuţie proprie, în 57 de localităţi din 16 judeţe, cu o lungime cumulată estimată la 1.139 de kilometri. De asemenea, alte peste zece sisteme urmează să fie preluate în baza contractelor de concesiune. Calendarul de punere în funcţiune va fi stabilit în raport cu evoluţia fiecărui proiect şi cu parcurgerea etapelor necesare intrării în operare, susţine conducerea companiei.

"În zonele concesionate pentru care punerea în funcţiune a sistemelor este planificată între primul trimestru al anului 2027 şi trimestrul al treilea din 2028, sunt prevăzute, într-o primă etapă, peste 28.000 de racorduri", se precizează în comunicat.

Potrivit datelor companiei, la data de 24 noiembrie 2026, portofoliul Hagag Energy cuprindea 82 de arii concesionate în 20 de judeţe, acoperind 108 localităţi şi trei oraşe. Extinderea activităţii a fost însoţită de consolidarea capacităţilor de proiectare, execuţie şi operare, fiind create peste 70 de locuri de muncă în perioada decembrie 2025 - octombrie 2026.

Compania, prezentă în România din 2027

Hagag Energy este platforma de investiţii în domeniul energetic a grupului internaţional Hagag Europe, creată cu obiectivul de a dezvolta şi opera infrastructură energetică strategică în România.

Cu activităţi concentrate în distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, compania urmăreşte construirea unei platforme integrate şi extinderea graduală către segmente complementare, inclusiv producţia de echipamente pentru sectorul gazelor naturale, energie regenerabilă şi capacităţi de stocare.

Hagag Europe Development este un investitor internaţional cu capital şi ADN israelian, listat la Bursa de Valori din Tel-Aviv. Prezentă în România din anul 2017, compania operează pe plan local prin două divizii: dezvoltare şi promovare imobiliară (Hagag Development Europe) şi energie (Hagag Energy).