Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au ieşit din nou la protest. Oamenii cer salariile care trebuiau plătite luni

Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au oprit lucrul, miercuri, pentru a doua zi consecutiv, după ce nu şi-au primit salariile la timp. Protestul spontan nu este coordonat de sindicat, potrivit liderului sindical Ioan Neagu, care a precizat că oamenii ar fi trebuit să primească banii încă de luni.

Lucrul s-a oprit din nou la Fabrica de Arme Cugir. Salariaţii cer banii întârziaţi - Europa Press RO | Captură Facebook

Salariaţii de la Fabrica de Arme Cugir au oprit activitatea, miercuri, protestând faţă de faptul că nu au primit la timp salariile, scrie News.ro.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro că luni salariaţii ar fi trebuit să primească banii, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care muncitorii au recurs la protestul spontan. Neagu a precizat că acţiunea nu este coordonată de către sindicat.

Şi la începutul acestei luni angajaţii Fabricii de Arme Cugir au protestat faţă de faptul că nu au obţinut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unităţii privind veniturile lor în acest an.