Lanțul de restaurante Pizza Hut, aflat în dificultate, va fi vândut pentru 2,7 miliarde de dolari de compania-mamă, Yum Brands.

Pizza Hut, vândută pentru 2,7 miliarde de dolari după ani de dificultăți și scăderi ale vânzărilor - Shutterstock

Yum Brands a anunțat încă din februarie că analizează vânzarea Pizza Hut, în contextul în care rețeaua lua în calcul închiderea a 250 de restaurante din Statele Unite. Lanțul de pizzerii s-a confruntat în ultimii ani cu probleme cauzate de restaurantele învechite și de concurența tot mai puternică.

Pizza Hut a fost fondată în 1958, în Wichita, Kansas. Compania a fost preluată de PepsiCo în 1977, însă divizia de restaurante a grupului, devenită ulterior Yum Brands, a fost separată în 1997.

Fondul de investiții LongRange Capital va achiziționa Pizza Hut, cu excepția operațiunilor din China continentală, pentru aproximativ 1,5 miliarde de dolari, a anunțat marți compania. Activitățile Pizza Hut din China continentală vor fi cumpărate de Yum China Holdings pentru aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

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"Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru o creștere viitoare, având acționari cu o vastă experiență în industria restaurantelor", a declarat directorul general al Yum Brands, Chris Turner.

Yum Brands, care mai deține mărcile KFC și Taco Bell, a început în noiembrie o analiză strategică pentru a evalua opțiunile privind viitorul Pizza Hut, după ce lanțul a raportat scăderi ale vânzărilor în restaurantele comparabile.

"Pizza Hut a fost mult timp veriga slabă din portofoliul Yum", a afirmat Neil Saunders, director general al GlobalData. "În ciuda eforturilor de revitalizare a brandului și de închidere a locațiilor neperformante, a devenit tot mai clar că readucerea afacerii pe creștere necesită un nivel de investiții și de răbdare pe care Yum nu este dispusă să îl ofere."

Potrivit lui Saunders, prin vânzarea Pizza Hut, Yum Brands își poate concentra mai bine resursele asupra mărcilor care înregistrează rezultate mai bune.

Compania, cu sediul în Louisville, Kentucky, estimează că ambele tranzacții vor fi finalizate în al treilea trimestru al anului. Acțiunile Yum Brands au scăzut ușor înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare.