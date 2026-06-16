Cum îţi poţi cumpăra apartamentul cu zeci de mii de euro mai ieftin

Luăm maşini şi case în rate din cauza preţurilor mari şi a bugetelor limitate. Însă, o alternativă este să cumpăraţi apartamentul dorit, din faza de proiect. Teoretic, clienţii ar câştiga câteva zeci de mii de euro, la final. Vestea mai puţin bună este că nici dezvoltatorii nu mai trăiesc perioade înfloritoare, prin urmare nu mai sunt dispuşi să lase la preţ ca altădată.

În acest moment, cine îşi cumpără o locuinţă din faza de lansare a proiectului poate beneficia de un preţ cu până la 10% mai mic faţă de cel final, iar într-o etapă intermediară reducerea dezvoltatorului poate fi de 5%. Cei din piaţă spun, însă, că atunci când tragem linie, după aproximativ doi ani, atât cât durează, în medie, finalizarea unui imobil, economia pe care o facem poate depăşi 20% din valoarea apartamentului dacă ne gândim la faptul că în acest interval preţurile cresc, prin urmare, locuinţele se apreciază.

Există, însă, şi o frână care a apărut în ultima perioadă, legată de Legea Nordis. O lege intrată în vigoare în 2025, care limitează avansurile pe care dezvoltatorii le pot încasa de la clienţi şi care îi protejează, de fapt, pe cumpărători de ţepe, însă acum dezvoltatorii nu mai pot ridica blocuri pe banii clienţilor, ci trebuie să se împrumute de la bănci, la dobânzi mari, prin urmare nu mai putem vorbi de economiile de altădată atunci când cumpărăm în faza de proiect.

Totuşi, pentru cei care nu se grăbesc să se mute, aceasta rămâne una dintre cele mai avantajoase variante, mai ales acum, într-o perioadă cu preţuri mari şi vânzări slabe. Iar în ceea ce priveşte vânzările şi de rezervări, ele sunt la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

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Atenţie, însă! Foarte important este să verificăm, să cunoaştem istoricul dezvoltatorului, în aşa fel încât să nu plătim chiar şi aceste avansuri mai mici în conturile unor firme neserioase.