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Live Text Veştea a anunţat că azi va depune în Parlament lista cu miniştri propuşi şi programul de guvernare

Premierul desemnat este hotărât să meargă până la capăt și anunță că va depune astăzi în Parlament lista miniștrilor propuși și programul de guvernare. Decizia vine în ciuda faptului că a pierdut sprijinul UDMR. Rămas fără majoritate, și așa fragilă, Adrian Veştea nu exclude posibilitatea unor negocieri cu membri ai partidelor suveraniste. 

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Redactia Observator
Publicat la 17.06.2026, 07:11 | Modificat la 17.06.2026, 07:40
Cuprins
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17.06.2026, 10:04

Liderul senatorilor AUR, atac dur la adresa lui Nicuşor Dan

Senatorul AUR Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, reacţionează după ce premierul desemnat Adrian Veştea a afirmat că se bazează şi pe voturi de la AUR pentru învestirea Guvernului

Peiu critică faptul că atât preşedintele Nicuşor Dan cât şi fostul premier desemnat Eugen Tomac şi actualul premier desemnat Adrian Veştea i-au numit pe cei din AUR, extremişti", anti-europeni", anti-occidentali" şi consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, ”pe care i-au batjocorit”.

"Dacă vreodată Nicuşor Dan sau clonele sale (fie că se numesc Tomac, Veştea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine şi să îşi înghită limba înainte de a ne cataloga drept, extremişti", anti-europeni", anti-occidentali" sau cu orice altă expresie din această clasă", a scris Peiu miercuri pe Facebook.

De asemenea, consideră că cei invocaţi ar trebui să îşi ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, "pe care i-au batjocorit în fel şi chip în ultimii cinci ani".

Propunerile AUR

TVA de 19% cota standard, impozit pe dividende de 8%, pragul pentru microîntreprinderi de 500 000 euro, indexarea pensiilor, educaţia prioritară faţă de Ucraina, amânarea decarbonizării minim 10 ani.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat marţi seară, la Realitatea Plus, că nu are "niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine" pentru a obţine voturi pentru susţinerea guvernului pe care îl va propune. "Eu îi aştept pe toţi cei care sunt de bună credinţă, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism", a susţinut el.

Ulterior, la Antena 3, şi-a nuanţat declaraţiile, spunând că nu a discutat cu liderul AUR, George Simion, despre o eventuală susţinere a guvernului său, dar că are "toată deschiderea" în ceea ce priveşte sprijinul parlamentarilor.

"Pe evaluările care sunt făcute, şi aceste evaluări nu le-am făcut neapărat eu, dar eu cred că vom avea cvorumul necesar pentru a trece guvernul şi guvernul va fi învestit", spune Veştea.

El consideră că PNL va da dovadă de maturitate şi va sprijini acest guvern. "Să ştiţi că vor fi chiar şi parlamentari din partea USR sau a altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste", a adăugat el.

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17.06.2026, 10:01

Bolojan a convocat şedinţă BPN la 16:00

Ilie Bolojan a convocat şedinţă online BPN la ora 16:00. În cadrul reuniunii de azi se va convoca un Consiliu Naţional al PNL, forul superior BPN-ului.

Consiliu Naţional va convoca apoi un Congres extraordinar în care se va lua act de excluderea lui Adrian Veştea din partid şi a liberalilor care vor vota Guvernul său.

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17.06.2026, 07:25

Veştea: Nazare şi-a manifestat intenţia de a face parte din Guvern

Premierul desemnat a confirmat că a discutat cu Alexandru Nazare şi s-a declarat încrezător că acesta va face parte din guvernul pe care-l va propune spre învestire Parlamentului.

"M-am întâlnit cu Alexandru Nazare, am avut...şi cred că sunt o persoană principială, care la viaţa mea, din poziţia de ordonator ce credite, am executat foarte multe bugete. Bugetul României, în acest moment, când este evaluat de foarte multe organisme de rating, contează să fie în parametrii pe care şi i-a prognozat, iar Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul guvern.

Alexandru Nazare şi-a manifestat intenţia de a face parte...am avut o discuţie cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineaţă, i-am spus intenţia mea. Şi cred că este necesar de a duce la bun sfârşit un buget pe care tu l-ai construit", a declarat Veştea.

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17.06.2026, 07:22

Veştea a anunţat că astăzi va depune lista de miniştri în Parlament

Premierul desemnat Adrian Veştea a anunţat, marţi seară, că miercuri va depune la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri, subliniind că printre aceştia se vor regăsi reprezentanţi ai "PNL, PSD şi din zona tehnocrată". El a făcut precizările la postul România TV, întrebat fiind dacă îşi va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern.

"Sunt o persoană perseverentă, am motivat încă din prima zi care este motivul pentru care am acceptat acest mandat şi voi merge până la capăt. Mi-am asumat acest lucru ţinând cont că România nu este într-o situaţie tocmai bună. (...) Cu toţii aşteaptă să lăsăm orgoliile, să devenim implicaţi, fiindcă, până la urmă, cetăţeanul zice: 'v-am votat, faceţi-vă treaba!' (...) Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine. Ne vom mobiliza, tocmai pentru a da dovadă de eficienţă şi pentru a nu mai pierde timpul", a declarat Adrian Veştea.

El nu a dorit să menţioneze nume din lista de miniştri. "Cred că nu ar fi corect pentru unii să nu-i anunţ, cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămână în zona de...până în momentul în care nu clarificăm şi nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă vom mai seta nişte lucruri", a declarat Veştea.

"Vor fi colegi din PNL care vor deveni miniştri"

El a precizat că "vor fi colegi din PNL care vor deveni miniştri", întrebat dacă în formula de cabinet pe care o va propune se vor regăsi şi colegi liberali. El a menţionat că pe lista de miniştri nu se vor regăsi membri ai UDMR. "După cum aţi văzut, a existat un vot în cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România în care nu se doreşte a face parte din noul guvern", a declarat Veştea.

Pe de altă parte, el şi-a exprimat speranţa că UDMR va decide la nivelul grupurilor parlamentare să susţină învestirea noului guvern în Parlament. "Sper să fie o decizie pozitivă fiindcă astăzi România are nevoie să fie guvernată. Îi aştept cu mare drag, nu doar pe cei de la UDMR, ci pe toţi parlamentarii indiferent de partide", a afirmat Veştea.

Acesta a concluzionat, în privinţa componenţei noului guvern, că va include reprezentanţi ai "PNL, PSD şi din zona tehnocrată", iar unii dintre ei s-ar fi regăsit şi pe lista anterioară a precedentului premier desemnat, Eugen Tomac.

În privinţa USR, el a punctat că nu a dorit să insiste privind o participare la guvernul pe care-l va propune, având în vedere poziţionarea anumitor lideri ai Uniunii Salvaţi România. "Ţara aşteaptă să fie guvernată, iar noi avem această responsabilitate, până-n momentul în care vom trece prin votul Parlamentului", a mai spus Adrian Veştea. 

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17.06.2026, 07:19

Premierul desemnat dezvăluie ce a discutat cu Nicuşor Dan

Premierul desemnat Adrian Veştea a confirmat că s-a întâlnit marţi cu preşedintele Nicuşor Dan, precizând că şeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern.

El a răspuns astfel, întrebat dacă s-a întâlnit marţi cu preşedintele Nicuşor Dan şi dacă s-a gândit să-şi depună mandatul. "Am avut şi astăzi, şi ieri (n.r. luni şi marţi). Nu am intenţionat să-mi depun mandatul, ei se gândeau cum reacţionez eu. Eu sunt un om puternic, nu am rezerve şi dacă am pornit pe un drum, cred că e normal să merg până la capăt", a declarat premierul desemnat, marţi seară, la postul România TV.

Veştea a arătat că şeful statului l-a încurajat să continue demersul în calitate de premier desemnat, fiind întrebat dacă preşedintele i-a dat impresia că nu l-ar susţine până la capăt.

"Nu mi-a dat impresia, din contră m-a sfătuit să rămân în continuare implicat, fiindcă, cu siguranţă, prin apelul pe care-l facem la toţi cei care sunt astăzi în Parlamentul României şi vor să dea dovadă de responsabilitate şi pot trece peste anumite orgolii sau reguli create de anumiţi lideri de partid, eu îi aştept să voteze acest guvern", a răspuns Veştea.

Totodată, premierul desemnat a afirmat că a primit din partea preşedintelui "un mandat pe perioadă nedeterminată", dar a precizat că în cursul exercitării mandatului vor exista evaluări la anumite perioade, întrebat cu privire la continuarea protocolului coaliţiei care prevedea o rotativă la guvernare.

"Astăzi nu există o astfel de decizie, mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui (...) nu este un mandat pe un termen limitat, este un mandat pe care l-am primit pe o perioadă nedeterminată. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se facă trimestrial, semestrial, evaluări în care noi avem anumite ţinte.

Şi-mi doresc ca acest lucru să se întâmple nu doar la nivelul prim-ministrului, ci chiar şi la nivelul miniştrilor. Şi să nu ţinem cont în momentul în care cineva nu îndeplineşte criteriile pe care le stabilim în momentul în care am intrat la guvernare să poată fi remaniat, începând cu mine, până la ultimul ministru", a mai menţionat Adrian Veştea.

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17.06.2026, 07:16

Veștea spune că acceptă voturi inclusiv de la AUR

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a anunțat marți, la Realitatea TV, că nu intenționează să își depună mandatul și că va merge înainte către votul din Parlament, în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu îl vor susține.

Totodată, Veștea a spus că nu are rezerve în privința posibilității de a primi voturi din partea partidului AUR și că este dispus să discute cu toate formațiunile parlamentare.

Întrebat dacă va negocia cu AUR, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a afirmat în repetate rânduri că nu va accepta un premier care să se bazeze pe voturile AUR, Adrian Veștea a răspuns: că „nu am nici un fel de rezervă.”

Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism și se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne discrimina și ne-a izola și ne-a poziționa într-o formă sau alta. Cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și care să le redea încrederea cetățenilor. Fiindcă până la urmă, la ei trebuie să ne raportăm, nu doar când ne întoarcem la lege și vrem să obținem votul lor, ci din contră, trebuie să fim alături de cetățenii României în toată perioada mandatului și să dăm dovadă de maturitate, luciditate și de asumarea răspunderii în momentele critice”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a mai explicat că, în opinia sa, contextul politic și economic de acum impune dialog cu toate partidele reprezentate în Parlament. „Am deschidere spre toate partidele parlamentare pentru că România e într-o situație de criză, trebuie să dăm românilor un guvern pentru că fiecare partid are în spate voturile românilor”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a spus că nu-și va depune mandatul

Premierul desemnat a precizat că nu își va depune mandatul și că își menține intenția de a solicita votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului, în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu îl vor susține.

„Nu-mi voi depune mandatul. Am de gând să pregătesc un cabinet, un cabinet de oameni pregătiți pentru provocările care vor urma în perioada următoare. Fac apel la toate partidele parlamentare, la toți deputații și senatorii care cred că România are astăzi nevoie de un guvern funcțional să se implice, să participe la vot și în felul acesta să ieșim din această perioadă de blocaj. Este necesar, poate mai mult ca oricând, după 42 de zile de interimat, ca România să devină funcțională, fiindcă avem foarte multe provocări, fie că vorbim de programele europene, Programul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie să fie îndeplinit în două luni de zile.

Este o perioadă foarte scurtă și trebuie să faci practic în două luni de zile cât nu ai făcut poate în patru ani de zile, fiindcă acest program este început în anul 2022. Și în felul acesta să avem o absorbție a fondurilor europene cât mai mare. Vedem ceea ce se întâmplă la granița României cu programele SAFE și ce va trebui să înzestrăm armata, în așa fel încât să asigurăm protecție cetățenilor României”, a declarat Veștea.

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17.06.2026, 07:15

De unde vin voturile pentru Guvern

Premierul desemnat Adrian Veștea a vorbit, marţi, despre ecuația parlamentară necesară pentru învestirea noului Guvern și despre sursa voturilor care ar putea asigura majoritatea în Legislativ.

Acesta a transmis că miza principală a momentului este obținerea cvorumului și a voturilor necesare pentru trecerea Executivului, subliniind că sprijinul politic nu va veni exclusiv dintr-o singură zonă parlamentară.

În declarațiile sale, Veștea a afirmat că există semnale că parlamentari din mai multe formațiuni politice ar putea susține Guvernul, inclusiv din afara alianțelor tradiționale, ceea ce ar putea asigura stabilitatea necesară pentru învestire.

„Vom avea voturile necesare pentru a trece Guvernul”, a transmis premierul desemnat, sugerând că majoritatea se conturează printr-un mix de susținere politică, dincolo de granițele stricte de partid.

În același timp, acesta a admis că în interiorul PNL există discuții și tensiuni privind modul în care este construit sprijinul politic, unele voci mergând până la critici dure la adresa strategiei de negociere și a direcției asumate.

În acest context, au fost menționate și diferențele de abordare din interiorul partidului, inclusiv susținători ai unor lideri precum Ilie Bolojan, ceea ce reflectă o etapă de reașezare internă în PNL pe fondul negocierilor pentru susținerea Guvernului.

Mesajul transmis de premierul desemnat este că învestirea Guvernului depinde de aritmetica parlamentară reală, unde voturile pot proveni din mai multe direcții politice, iar stabilitatea executivă va fi decisă de această sumă de sprijin, nu de apartenența strictă la o singură majoritate formală.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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adrian vestea pnl premier guvern aur nicusor dan ilie bolojan
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