Aproximativ 20.000 de profesori protestează astăzi în Capitală, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Oamenii cer salarii mai mari și acuză autoritățile că nu și-au respectat promisiunile făcute după protestele din anii trecuți.

Protestul va începe la ora 10:00, în Piața Victoriei, iar de la ora 12:00 profesorii vor pleca în marș pe Calea Victoriei, spre Parlament. Sindicaliștii spun că noile măsuri riscă să ducă la scăderea veniturilor și avertizează că, dacă nu vor fi ascultați, ar putea bloca examenele de săptămâna viitoare.

Proiectul de lege propune un nou sistem de calcul al salariilor, în funcție de coeficienți și de o valoare de referință stabilită anual. Pentru 2027, aceasta ar urma să fie de 4.100 de lei.

De cealaltă parte, profesorii susțin că aceste schimbări îi dezavantajează și cer condiții mai bune și respect pentru munca lor. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor răspunde revendicărilor sau dacă protestele vor continua.