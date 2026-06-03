Protest la Fabrica de Arme Cugir. Aproape 470 de angajaţi riscă să fie încadraţi la salariul minim

Sute de angajaţi ai Fabricii de Arme Cugir au protestat miercuri în faţa societăţii, nemulţumiţi de salariile mici şi de condiţiile de muncă. Sindicaliştii spun că, de la 1 iulie, aproape 470 de salariaţi ar urma să fie încadraţi la salariul minim brut pe ţară, deşi lucrează într-o industrie strategică. Oamenii cer venituri care să le reflecte munca şi avertizează că nemulţumirile nu sunt noi: proteste similare au avut loc şi în ianuarie, dar şi anul trecut.

Potrivit liderului Sindicatului "Apărarea", Ioan Neagu, revendicările sunt "de ordin salarial". El a declarat că, de la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, un număr de 470 de angajați ai Fabricii de Arme ar urma să fie încadrați la salariul minim.

"Oamenii își doresc să le fie răsplătită munca la adevărata valoare. Nu la nivelul de salarizare de încadrare minimă", a spus sindicalistul.

Una dintre angajatele ieșite în fața societății a spus că a ieșit la protest "pentru salarii mai bune", scrie Agerpres.

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O alta a susținut că sunt "condiții oribile de lucru". Ea s-a arătat nemulțumită și că primește doar 2.500 de lei în mână.

Nu este pentru prima dată când angajații Fabricii de Arme Cugir protestează. În ianuarie, mare parte dintre salariați au declanșat o grevă japoneză, nemulțumiți de faptul că nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă, solicitând, totodată, venituri mai mari. Și în 2024, ei au întrerupt lucrul, nemulțumiți de lipsa comenzilor, a salariilor mici și a condițiilor grele de muncă.

În Cugir sunt două fabrici de armament.

Uzina din Cugir a fost înființată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier și Oțel. În 2004, societatea s-a împărțit în Uzina Mecanică și Fabrica de Arme.