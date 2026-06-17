Reuters: Acordul SUA-Iran include un fond de investiţii de 300 miliarde de dolari pentru economia iraniană

Un fond privat de 300 de miliarde de dolari este prevăzut în acordul-cadru dintre SUA şi Iran. Acesta ar fi conceput pentru a stimula investiţiile în Iran, iar peste jumătate din această sumă a fost deja angajată, declară pentru Reuters o sursă care cunoaşte detaliile acordului.

Potrivit Reuters, fondul este gândit pentru a le oferi ambelor părţi un stimulent economic pentru încheierea unui acord final care să pună capăt războiului, Planul nu a fost încă anunţat, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul se pregătesc să semneze vineri.

Existenţa fondului a fost relatată anterior, însă Reuters dezvăluie pentru prima dată că peste jumătate din sumă a fost deja angajată şi că fondul va fi alcătuit integral din bani proveniţi din sectorul privat.

Oficiali americani şi iranieni au declarat duminică faptul că au convenit asupra unui cadru pentru a pune capăt războiului, care a început după ce forţele americane şi israeliene au atacat Iranul pe 28 februarie, pentru a opri blocada americană asupra Iranului şi pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, o rută esenţială pentru aprovizionarea globală cu petrol şi gaze.

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De unde provin banii din fondul de 300 de miliarde de dolari

Noul fond este un vehicul privat de investiţii, nu un program de reconstrucţie sau de despăgubiri, şi nu va include bani publici sau granturi, a precizat sursa, adăugând că firme din SUA, statele arabe din Golf, Asia, America de Sud şi Africa au acceptat să angajeze finanţare.

Investiţiile promise vizează domenii precum energia, logistica, industria prelucrătoare şi transporturile, a spus sursa.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul ceruse iniţial 400 de miliarde de dolari drept compensaţie pentru pagubele provocate de război de către SUA, însă Washingtonul a transmis că nu va oferi această sumă. Astfel a apărut ideea fondului, care ar urma să se numească Fondul pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Ţările din regiune ar putea contribui la reconstrucţia şi dezvoltarea iranului

Mecanismul prevede ca ţările din regiune să contribuie în mai multe moduri, a spus sursa iraniană. Printre acestea se numără garantarea unor împrumuturi, deschiderea unor linii de credit sau finanţarea directă a reconstrucţiei obiectivelor afectate de război, inclusiv facilităţi precum complexul siderurgic Mobarakeh, rafinării, aeroporturi şi, mai larg, infrastructura afectată de conflict.

Iranul, una dintre cele mai mari economii din Orientul Mijlociu, nu a atras aproape deloc investiţii străine directe semnificative în ultimele patru decenii, fiind izolat de pieţele globale de capital de valurile succesive de sancţiuni americane şi internaţionale.

Ţara deţine a doua cea mai mare rezervă dovedită de gaze naturale din lume şi a patra cea mai mare rezervă dovedită de petrol.

De asemenea, Iranul are o populaţie tânără şi educată, de peste 92 de milioane de oameni, o bază industrială diversificată şi un potenţial semnificativ neexploatat în sectoare precum petrochimia, mineritul, turismul şi agricultura.

Ce se întâmplă cu activele iraniene îngheţate în străinătate

Fondul de investiţii este complet separat de o linie paralelă de negocieri privind ridicarea sancţiunilor americane şi eliberarea activelor suverane iraniene îngheţate în străinătate, a spus sursa, descriind cele două mecanisme financiare ca fiind distincte, cu scopuri şi calendare diferite.

Fondul nu va fi creat şi nu va deveni operaţional până când nu va fi încheiat un acord final şi satisfăcător. Memorandumul de înţelegere, odată semnat, are rolul de a structura procesul în următoarele 60 de zile.

"Va fi creat doar după semnarea acordului final. [...] În aceste 60 de zile, administratorii fondului vor lucra cu iranienii şi cu investitorii pentru a planifica şi defini proiectele", a spus sursa.

Fondul de 300 miliarde de dolari, condiţionat de respectarea acordului cu SUA

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe a indicat un interviu acordat CBS de vicepreşedintele JD Vance luni, în care acesta a spus că Iranul ar putea obţine acces la un fond de reconstrucţie de 300 de miliarde de dolari, susţinut de statele din Golf, dacă respectă un acord cu Washingtonul, inclusiv prin demantelarea programului său nuclear, eliminarea stocului de material îmbogăţit şi acceptarea unui regim strict de inspecţii şi aplicare.

Sursa nu a precizat cum va fi administrat fondul sau de către cine, menţionând că detalii esenţiale urmează încă să fie stabilite.

Sursa a indicat companii din Coreea de Sud, Japonia, Singapore, Malaysia şi Statele Unite printre cele care şi-au asumat angajamente, dar a refuzat să ofere o listă completă.

Memorandumul de 60 de zile este un cadru, nu un acord final, iar negociatorii americani şi iranieni sunt aşteptaţi să lucreze în această perioadă pe mai multe direcţii, care vizează dosarul nuclear, sancţiunile şi chestiunile de securitate regională.