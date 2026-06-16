Accident cumplit în faţa unei şcoli din judeţul Bistriţa Năsăud. Un şofer care ar fi adormit la volan a intrat cu viteză pe trotuar şi a lovit două copile, una de 11 şi una de 12 ani, dar şi o femeie. Nu s-a oprit după impact şi a spulberat şi trei maşini parcate. Una dintre fetiţe a fost readusă la viaţă de medici, dar este stare critică la spital. Şi celelalte două victime au ajuns în grija medicilor.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere sunt greu de privit. Două copile, colege de clasă, una de 11 şi una de 12 ani se aflau pe trotuarul din faţa şcolii Mureşenii Bârgăului. Terminaseră orele şi se îndreptau spre casă. Fetiţa de 12 ani, tocmai ieşise dintr-un magazin când a fost spulberată de maşina scăpată de sub control. Autoturismul a intrat pe contrasens şi de acolo, direct pe trotuar a ras tot ce a găsit în cale. Pe lângă fetiţe a fost rănită şi o femeie de 31 de ani.

"Au ieşit la ora 13, pe poarta şcolii, fiecare să meargă acasă. Prima a ieşit fetiţa care e mai grav şi a doua a ieşit nepoata mea", spune o localnică.

"Când să iasă pe trotuar, aici. Pe trotuar, la ieşirea din şcoală, în faţa porţii s-a întâmplat", spune un martor.

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Aruncată pe asfalt

Copila de 12 ani a fost aruncată pe asfalt, iar martorii spun că era în stare atât de gravă încât au crezut că a murit.

"A trecut pe contrasens, a lovit-o şi a târât-o.. pe la 20 de metri". "Dintr-o dată s-a auzit o bubuitură foarte mare. Când am ieşit afară, mi-am văzut maşina lovită şi la 5 metri de maşină era fetiţa jos. Nu prezenta nicio urmă de viaţă", spun martorii.

Nici după impact, şoferul nu a oprit. Cu aceeaşi viteză şi-a continuat drumul şi a lovit şi alte maşini.

"Autoturismul în cauză a intrat în coliziune cu trei autoturisme parcate în afara părţii carosabile", a declarat Crina Sîrb - IPJ Bistriţa-Năsăud.

Fetiţa de 12 ani a fost dusă la spital, cu elicopterul.

"Victima era inconştientă. Salvatorii au acordat primul ajutor şi au predat victima echipajului medical. Aceasta a răspuns manevrelor de resuscitare şi ulterior a fost predată echipajului de elicopter SMURD", a declarat Constantin Crăcană - ISU Bistriţa-Năsăud.

Din păcate, este în stare critică, intubată şi ventilată mecanic. Şi copila de 11 ani şi femeia care a fost lovită de aceeaşi maşină au fost transportate la spital, pentru îngrijiri.

"Au fost aduse la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, acestea fiind în stare stabilă, conştiente şi cooperante", a declarat Camelia Strungari - Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Bistrița.

Şoferul care se afla la volan are 59 de ani. Nu era nici drogat, nici băut. Nu a reuşit să le spună poliţiştilor ce s-a întâmplat, dar cea mai plauzibilă ipoteză este că a adormit la volan. El este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.