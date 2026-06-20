Roșiile gigant au început să se coacă în solariile fermierilor din județul Gorj. Nu sunt doar spectaculoase, au şi gustul autentic al tomatelor românești de altădată. Agricultorii se așteaptă la o recoltă bogată în acest sezon.

"Are aproape jumătate de kilogram. Este o roșie mare, dezvoltată frumos", spune fermierul.

Laurențiu Mălăescu cultivă roșii Rosamunda de șase ani și spune că acest soi se remarcă atât prin dimensiuni, cât și prin gust.

Deși soiul Rosamunda impresionează prin dimensiuni, producătorii spun că gustul rămâne unul autentic, asemănător roșiilor cultivate odinioară în grădinile bunicilor.

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Roșia-gigant poate ajunge și la jumătate de kilogram

Şi preţurile sunt pe măsură. "Prețul momentan la piață este între 15-18 lei. Este o producție mai mică față de anul trecut, dar noi suntem multumiți. Ei îi trebuie o temperatură optimă de 25-35 de grade, dacă depășește ea este afectată și nu se mai dezvoltă", spune fermierul.

În piață, indiferent de preţ, oamenii caută tot roşii româneşti.

"Nicio roșie nu se compară cu roșia noastră românească. Anul ăsta chiar sunt o grămadă. Este un preț acceptabil", spune o vânzătoare.

"Sunt mai bune. Sunt gustoase, cărnoase, nu sunt crude, forțate". "E prima dată când cumpăr, n-am mai cumpărat până acum. Sunt mai bune, nu le putem compara cu ale străinilor", spun oamenii.

În timp ce oamenii au început să cumpere roşii româneşti, cele de import au pierdut teren.