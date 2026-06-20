România a înregistrat o ușoară scădere a producției de gaze naturale în primele patru luni ale anului 2026, în timp ce importurile au crescut puternic față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că producția internă s-a redus cu 1%, iar cantitatea de gaze importate a fost cu aproape 47% mai mare decât în perioada ianuarie-aprilie 2025.

INS: Importurile de gaze au crescut cu 46,8%, în timp ce producția internă a scăzut - arhivă

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele patru luni din 2026, de 2,508 milioane tone echivalent petrol, cu 24.500 tep sub cea din perioada similară a anului anterior (minus 1%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), a anunţă Agerpres.

Pe de altă parte, în intervalul ianuarie-aprilie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,8% (plus 397.500 tep) faţă de aceeaşi perioadă din 2025, depăşind 1,246 milioane tep.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2026 este estimată o producţie de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

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În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estimează pentru 2026 importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).