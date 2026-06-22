Bătaie pe joburile sezoniere. Unde pot câștiga tinerii salarii de mii de lei

Adolescenţii renunţă la timpul lor liber ca să câştige nişte bani. Sau să acumuleze experienţă. Joburile sezoniere sunt foarte căutate. Şi nici ofertele nu par să lipsească.

Salariul depinde foarte mult de regimul de angajare. Dacă vorbim despre angajare part-time, trebuie să știm că salariul net este până în 2.500 lei pe lună. Iar dacă vorbim despre angajare în regim full-time, salariul net este undeva între 2.500 și 3.500 lei pe lună. Domeniile sunt cât se poate de diferite.

Vorbim de așa-numitele joburi de vară, de la locurile de muncă în Horeca, evident, alimentație, terase, baruri și până la locurile de muncă de pe lângă atracțiile turistice, de exemplu ghid turistic sau instructor.

Trebuie spus faptul că, potrivit legislației românești în vigoare, programul de lucru nu poate depăși nivelul de 6 ore pe zi. Nu sunt admise orele suplimentare sau munca de noapte. Într-o săptămână nu pot fi cumulate mai mult de 30 de ore.