Ce încearcă să afle recrutorii despre tine în timpul unui interviu de angajare? Descoperă cele patru aspecte pe care CV-ul nu le poate arăta: încrederea, gândirea, comunicarea și colaborarea.

Ce greşeli să eviţi la interviul de angajare. 4 întrebări "invizibile" pe care le primeşti de la recrutori - Profimedia Images

Ce încearcă să afle recrutorii despre tine dincolo de experiența, studiile și competențele trecute în CV

Majoritatea candidaților merg la un interviu de angajare cu impresia că sunt evaluați pentru ceea ce scrie în CV. Experiența profesională, studiile și proiectele la care au participat sunt importante. Totuși, aceste informații sunt deja cunoscute înainte ca interviul să înceapă.

Atunci ce încearcă să afle un recrutor în cele 30–60 de minute petrecute împreună? Tocmai aici începe partea cea mai importantă a procesului de recrutare. De cele mai multe ori, răspunsul se află în lucrurile pe care un CV nu le poate surprinde pe deplin.

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CV-ul oferă informații despre experiența și competențele tale. Interviul îi ajută pe recrutori să înțeleagă cum gândești, cum comunici și cum ai putea lucra alături de ceilalți.

Printre primele lucruri pe care încearcă să le înțeleagă un recrutor se află un aspect esențial pentru orice relație profesională: poate avea încredere în tine?

1 - Prima întrebare invizibilă la interviu: Pot avea încredere în tine?

Una dintre cele mai importante întrebări din mintea unui recrutor apare rar în mod direct. În schimb, vei fi întrebat despre proiecte, greșeli, conflicte sau situații dificile din trecut.

La prima vedere, aceste întrebări par să urmărească experiența profesională. În realitate, ele oferă indicii despre felul în care îți asumi responsabilitatea, reacționezi când apare o problemă și vorbești despre situațiile care nu au merg conform planului.

O companie poate vedea ce ai făcut până acum. Mai dificil este să înțeleagă cum vei lucra după ce vei ocupa postul. Din acest motiv, recrutorii sunt atenți la semnale precum seriozitatea, consecvența și responsabilitatea.

Cercetările din domeniul selecției de personal arată că aspectele legate de integritate și responsabilitate sunt asociate cu performanța profesională și cu un risc mai redus de comportamente contraproductive la locul de muncă.

Mulți candidați încearcă să evite discuțiile despre greșeli. Paradoxal, tocmai modul în care vorbesc despre ele oferă unele dintre cele mai valoroase informații despre maturitatea profesională.

Să presupunem că doi candidați sunt întrebați despre o greșeală profesională.

Primul răspunde:

„Proiectul a întârziat din cauza colegilor și a schimbărilor cerute de client.”

Al doilea răspunde:

„Am subestimat timpul necesar pentru anumite activități și nu am semnalat suficient de devreme riscurile. Din experiența aceea am învățat să comunic mai clar și să verific mai atent estimările înainte de a face promisiuni.”

Poate că amândoi au trecut prin situații asemănătoare. Totuși, al doilea răspuns oferă informații importante despre asumare, reflecție și capacitatea de a învăța din experiență.

Aceste indicii sunt valoroase pentru un recrutor. Ele îl ajută să înțeleagă cum ai putea reacționa atunci când vei întâmpina dificultăți și în viitor. Modul în care îți asumi o greșeală oferă indicii despre modul în care îți vei asuma și responsabilitățile viitoare.

Responsabilitatea este importantă. La fel de important este și felul în care gândești atunci când apare o problemă și trebuie să găsești o soluție.

2 - A doua întrebare invizibilă la interviu: Cum gândești când apre o problemă?

Multe dintre întrebările întâlnite la un interviu de angajare au un scop care nu este întotdeauna evident la prima vedere. Atunci când un recrutor te întreabă despre o situație dificilă, un conflict sau o provocare profesională, încearcă să înțeleagă cum ai analizat situația, cum ai luat deciziile și ce criterii ai folosit pentru a ajunge la o soluție.

În majoritatea rolurilor apar probleme care nu au o soluție evidentă. Uneori informațiile sunt incomplete. Alteori timpul este limitat. În astfel de momente, felul în care analizezi o problemă poate conta la fel de mult ca decizia finală.

Din acest motiv, multe companii folosesc interviuri structurate și întrebări comportamentale. Cercetările arată că astfel de întrebări oferă informații utile despre comportamente și decizii reale, nu doar despre intenții sau opinii.

Una dintre cele mai frecvente situații întâlnite în interviuri este tendința de a povesti rezultatul fără a explica procesul care a dus la el. Recrutorii încearcă adesea să înțeleagă exact această parte.

Să luăm un exemplu. Un candidat este întrebat:

„Povestește-mi despre o situație dificilă pe care ai întâlnit-o la locul de muncă.”

Răspunsul poate fi: „Am avut o problemă cu un client, dar am rezolvat-o.” Este un răspuns corect. Totuși, oferă foarte puține informații.

Un alt candidat răspunde: „Clientul era nemulțumit de întârzierea unui proiect. Mai întâi am încercat să înțeleg cauza problemei. Apoi am discutat cu echipa, am analizat ce putea fi recuperat și am propus clientului un nou calendar de lucru. Nu am recuperat tot timpul pierdut, însă am reușit să păstrăm colaborarea.”

În al doilea exemplu, recrutorul înțelege mai clar cum a fost analizată problema, cum au fost luate deciziile și cum a fost gestionată relația cu clientul.

Atunci când răspunzi la o întrebare despre o situație dificilă, încearcă să explici și procesul care a stat în spatele deciziei. Contextul, opțiunile pe care le-ai avut și argumentele care au influențat alegerea sunt la fel de importante ca rezultatul final. Atunci când povestești cum ai rezolvat o problemă, vorbești și despre modul în care gândești.

Totuși, modul în care gândești devine vizibil pentru ceilalți doar atunci când reușești să îl exprimi clar.

3 - A treia întrebare invizibilă la interviu: Cum comunici?

Interviul este una dintre puținele situații în care recrutorul poate observa direct felul în care comunici. Poate vedea cum îți organizezi ideile, cum explici o experiență profesională și cât de clar răspunzi la întrebări.

În multe situații profesionale, valoarea unei idei depinde și de capacitatea de a o explica. O experiență relevantă sau o soluție bună sunt mai ușor de înțeles atunci când sunt prezentate clar și structurat. Din acest motiv, interviurile structurate îi ajută pe recrutori să observe atât experiența candidatului, cât și modul în care acesta explică, argumentează și răspunde la întrebări relevante pentru rol.

Să luăm un exemplu. Un recrutor întreabă:

„Povestiți-mi despre dumneavoastră.”

Primul candidat începe să vorbească despre facultate, despre primul loc de muncă, despre câteva proiecte și despre diferite experiențe profesionale. Informațiile sunt numeroase, însă legătura dintre ele este greu de urmărit.

Al doilea candidat răspunde mai scurt și mai structurat. Explică experiența relevantă, responsabilitățile principale și motivele pentru care este interesat de rolul respectiv.

Mulți candidați pierd oportunități pentru că răspunsurile lor sunt greu de urmărit. Informațiile există, însă interlocutorul trebuie să depună prea mult efort pentru a înțelege ce este cu adevărat important.

În ambele situații, experiența profesională poate fi asemănătoare. Diferența este că unul dintre răspunsuri îl ajută pe interlocutor să înțeleagă mai repede ceea ce este important.

Tocmai de aceea, comunicarea nu este separată de competență. În timpul interviului, ea este una dintre modalitățile prin care competența devine vizibilă.

De aceea, atunci când răspunzi la întrebări, este util să asculți întrebarea până la capăt, să îți organizezi ideile înainte să începi să vorbești și să alegi exemple relevante pentru ceea ce vrei să transmiți. De multe ori, claritatea valorează mai mult decât cantitatea de informații.

Claritatea îi ajută pe ceilalți să înțeleagă mai repede ceea ce ai de oferit. În majoritatea organizațiilor, însă, rezultatele apar rareori în izolare. Aproape orice rol presupune colaborare cu colegi, clienți sau parteneri.

4 - A patra întrebare invizibilă la interviu: Te poți integra în echipă?

În timpul interviului, recrutorul încearcă să înțeleagă și cum ai putea lucra alături de ceilalți. În aproape orice organizație, rezultatele apar prin colaborare. Oamenii lucrează împreună, schimbă informații, rezolvă probleme și iau decizii în echipă. Din acest motiv, interviul oferă și ocazia de a observa dacă stilul tău de lucru pare compatibil cu echipa și cu modul în care funcționează organizația.

Cercetările din psihologia organizațională arată că potrivirea dintre persoană și organizație influențează satisfacția profesională, colaborarea și probabilitatea de a rămâne pe termen lung într-o companie.

Să luăm un exemplu. Un recrutor întreabă:

„În ce tip de echipă lucrezi cel mai bine?”

Un candidat răspunde: „Mă adaptez oriunde.” Este un răspuns politicos, însă oferă foarte puține informații.

Un alt candidat răspunde: „Îmi place să lucrez în echipe în care obiectivele sunt clare și feedbackul circulă rapid. În ultimul proiect, întâlnirile scurte și comunicarea constantă ne-au ajutat să rezolvăm problemele mai repede.”

Acum recrutorul are o imagine mai clară despre stilul de lucru al candidatului și despre mediul în care acesta performează cel mai bine.

Mulți candidați încearcă să pară compatibili cu orice echipă și cu orice organizație. În practică, răspunsurile concrete sunt mult mai utile decât cele foarte generale.

Atunci când vorbești despre experiențele tale profesionale, oferă exemple care arată cum lucrezi cu ceilalți, ce ai învățat din proiectele anterioare și în ce mediu ai reușit să obții rezultate bune.

Uneori, un refuz nu spune că nu ești suficient de bun pentru un rol. Spune doar că organizația a considerat că un alt candidat se potrivește mai bine contextului respectiv.

Experiența și competențele contează. Felul în care lucrezi cu ceilalți influențează modul în care ele se transformă în rezultate.

Privite împreună, toate aceste aspecte conturează imaginea pe care recrutorul încearcă să și-o formeze despre tine în timpul interviului.

Concluzie

Interviul este una dintre puținele conversații profesionale care încearcă să răspundă unei întrebări simple: Cum va fi să lucrez cu această persoană în fiecare zi?

Din acest motiv, recrutorii sunt atenți la mult mai multe lucruri decât experiența profesională sau studiile menționate în CV. Observă felul în care îți asumi responsabilitatea. Încearcă să înțeleagă cum gândești atunci când apare o problemă. Sunt atenți la modul în care comunici și la felul în care te raportezi la colegi și la munca în echipă.

Toate aceste lucruri îi ajută să își formeze o imagine despre modul în care ai putea lucra în viitor.

De aceea, pregătirea pentru un interviu de angajare înseamnă să înțelegi ce experiențe te-au format și ce ai învățat din ele. Iar acestea sunt, de multe ori, lucrurile care influențează decizia finală mai mult decât pare la prima vedere.