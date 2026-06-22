Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) caută un nou grefier, iar postul vine la pachet cu un salariu de 20.000 de euro, pe lângă alte beneficii.

Salariu de 20.000 € într-un post cheie în UE. Se caută candidaţi inclusiv din România - Shutterstock

Curtea de Justiție a Uniunii Europene caută un grefier, una dintre cele mai importante poziții administrative și juridice din cadrul instituției. Mandatul este de șase ani, iar postul vine cu un pachet salarial extrem de atrăgător: 20.000 de euro, pe lângă alte beneficii.

Ce va face un grefier la CJUE

Noul angajat va fi responsabil de buna funcționare a instanței europene, coordonează activitatea serviciilor instituției și are rolul de secretar general al Curții. De asemenea va conduce personalul instituției, va administra bugetul și va participa la organizarea activității judiciare a celei mai importante instanțe a Uniunii Europene. Practic, este una dintre funcțiile-cheie din sistemul juridic european.

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Postul vine și cu beneficii financiare considerabile. Salariul de bază pentru acest nivel de conducere depășește 20.000 de euro pe lună. La acesta se adaugă o indemnizație de locuință de 15% din salariu, alocații familiale și decontarea cheltuielilor de transport.

Candidații trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, inclusiv România. Este necesară absolvirea unor studii superioare de drept, o foarte bună cunoaștere a dreptului european și a activității instanțelor europene, precum și o experiență profesională de cel puțin 15 ani, dintre care o parte importantă în funcții de conducere. De asemenea, candidații trebuie să cunoască foarte bine limbile engleză și franceză.