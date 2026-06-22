Atenție la neatenție, așa se poate traduce un incident care a avut loc pe Transfăgărășan. Fascinat de priveliștea de poveste, un șofer a coborât din mașină să facă fotografia perfectă, dar a uitat un detaliu esențial, să-și asigure autoturismul. În câteva secunde, mașina a luat-o la vale și s-a prăbușit în râpă. Din fericire, era goală și s-a oprit înainte să lovească un alt autoturism.

Totul s-a întâmplat sâmbăt în jurul orei 17 pe Transfăgărășan, pe versantul de nord al masivului Făgăraș, nu departe de zona Bâlea Lac. Șoferița a oprit într-o parcare atrasă de priveliște. Voia să fac câteva poze.

Femeia a omis să asigure autoturismul și a urmat căderea care a fost filmată de un martor. În mașină nu mai era nimeni. Autoturismul s-a oprit înainte de zona în care s-ar fi putu afla alți turiști sau participanți la trafic.

Specialiștii atrag atenția că, în astfel de situații, este esențial ca autovehiculul să fie asigurat corespunzător, iar oprirea să se facă doar în locuri special amenajate, pentru a evita incidente similare.