Evaluarea Naţională a început luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Ministerul Educaţiei a publicat baremul de evaluare şi notare pentru subiectele de la la Limba și literatura română la Evaluarea Naţională, unde elevii pot afla dacă au rezolvat corect subiectele primite la examen. Rezultatele înaintea contestaţiilor se vor afişa pe 1 iulie, iar elevii vor afla notele finale pe 8 iulie.

Barem limba română Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvă subiectele de la examen

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 22 iunie, proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026. Subiectele şi programul examenelor la Evaluarea Naţionala 2026 pot fi consultate aici.

Ministerul Educației a publicat baremul de corectare pentru această probă, document în baza căruia vor fi evaluate lucrările candidaților. Acestea pot fi consultate atât pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen, dar și pe Observatornews.ro.

La primul subiect, elevii au avut de analizat două texte la prima vedere: "Mesteceni de hârtie", de Veronica D. Niculescu, și "Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee", de Carmen Strugaru.

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La cel de-al doilea subiect, candidaților li s-ar fi cerut să redacteze rezumatul unuia dintre textele-suport. Cerința ar marca o schimbare față de formatul obișnuit din anii trecuți, când accentul era pus, de regulă, pe redactarea unei compuneri sau a unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte.

Barem limba română Evaluarea Națională 2026