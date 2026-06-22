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Video Imagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprită

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.06.2026, 15:21 | Modificat la 22.06.2026, 15:21

Incident la metrou la Magistrala 4. Circulaţia trenurilor a fost întreruptă mai bine de o oră între staţiile 1 Mai şi Jiului, după ce o bucată din tunel s-a prăbuşit. 

Potrivit reprezentanţilor Metrorex, circulaţia trenurilor este întreruptă temporar între staţiile 1 Mai - Jiului, începând cu ora 13:20.

Circulaţia a fost reluată după o oră

"În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 şi viitoarea Magistrală 6, a apărut o situaţie tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere", au arătat aceştia.

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Ca urmare, circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară astfel:

  • Gara de Nord 2 - 1 Mai, tur-retur
  • Jiului - Străuleşti, tur-retur

Călătorii sunt informaţi în staţii prin intermediul instalaţiilor de sonorizare. Circulaţia trenurilor de metrou urmează să fie reluată după finalizarea intervenţiei.

Ulterior, "începând cu ora 14:12, circulaţia trenurilor pe Magistrala 4 se reia în condiţii normale", au anunţat reprezentanţii Metrorex.

Redactia Observator
Redactia Observator
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