Bolojan dă asigurări: Nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populaţie

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că, în acest moment, guvernanţii nu anticipează probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populaţie, agricultură şi transportatori în urma analizei efectuate marţi în cadrul unei şedinţe de lucru care s-a desfăşurat la Palatul Victoria.

În cadrul şedinţei de lucru de la Guvern, s-a discutat despre situația din energiei și aprovizionarea cu combustibil a României.

"Am analizat situaţia aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situaţia s-a îmbunătăţit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcţionează la aproximativ 85% din capacitate şi este aşteptată să revină la un regim normal de funcţionare până la finalul săptămânii. În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populaţie, agricultură şi transportatori", a scris Bolojan, marţi, într-o postare pe Facebook.

Bolojan a mulţumit, în contextul crizei energetice, cetăţenilor şi companiilor care au redus consumul în acest zile.

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"Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic", a transmis Bolojan.