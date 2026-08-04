Credeau că au dat lovitura cu o casă ieftină în Italia. Descoperirea care le-a dat planurile peste cap

Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Au plătit 35.000 de lire sterline, adică aproximativ 40.000 de euro, însă costurile de renovare le-ar putea aduce o gaură în buget de peste 100.000 de lire sterline.

Alex și Emma, care au şi canalul de YouTube "Travel Beans", au cumpărat în urmă cu doi ani o casă cu șase camere pe insula italiană. La început, au calculat că renovarea îi va costa aproximativ 45.000 de lire sterline, însă între timp au realizat că suma finală ar putea depăși 100.000 de lire, incluzând și prețul de achiziție.

Din acest motiv, cei doi au decis să pună lucrările pe pauză. Ei spun că fiecare liră investită în casa din Sicilia amână un alt obiectiv important: achiziţia unei locuințe în Marea Britanie, scrie publicaţia Express.co.uk. "Acum trebuie să ne întrebăm unde vrem, de fapt, să investim următoarele 50.000 sau 60.000 de lire", a explicat Emma.

Cuplul intenționa să reamenajeze terasa de pe acoperiș, care oferă o panoramă spectaculoasă asupra Mării Mediterane, să construiască o a doua baie și să modernizeze restul locuinței. Însă după ce s-au consultat cu doi prieteni, optimismul lor s-a diminuat considerabil. "Ne-au spus că estimările pentru renovări se pot chiar dubla. Au mult mai multă experiență decât noi și ar fi absurd să ignorăm avertismentul lor", spune femeia.

Articolul continuă după reclamă

În ultimii ani, mai multe localități din Sicilia, Sardinia și Toscana au atras atenția prin programele prin care scot la vânzare locuințe la prețuri simbolice, uneori chiar și pentru 1 euro. Scopul este revitalizarea comunităților depopulate și salvarea clădirilor abandonate. Totuși, astfel de proprietăți necesită adesea investiții consistente pentru a putea fi locuite.