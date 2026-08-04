Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 4 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 4 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 63.475 dolari sau 55.065 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.104 dolari sau 55.610 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, uşor sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.994 dolari sau 55.428 euro.