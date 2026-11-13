Care sunt preţurile la carburanţi, 13 noiembrie 2026. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 13 noiembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt rămas identice precum cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,63 şi 9,69 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 10,16 şi 10,26 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 10,72 şi 10,78 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 11,57 şi 11,7 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,74 şi 4,8 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

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Pentru 13 noiembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,76 lei şi litrul de motorină cu 10,69 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,59 lei şi litrul de motorină cu 10,69 lei.