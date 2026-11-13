Scăpări de clor la Chimcomplex Vâlcea: 3 persoane la spital, mesaj RO-Alert şi evacuări pe 5 kilometri

Trei persoane, între care una semiconştientă, au fost transportate la spital, vineri dimineaţă, după semnalarea unor scăpări de clor pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea. Întrucât mirosul de clor a fost sesizat şi în exterior, echipajul CBRN a făcut măsurători în zonă, fiind înregistrată o concentraţie de clor de 10 ppm. Angajaţii a căror prezenţă nu este strict necesară au fost evacuaţi. A fost emis mesaj RO-Alert pentru protecţia populaţiei.

3 persoane la spital, după scăpări de clor pe platforma chimică Chimcomplex Vâlcea. A fost emis mesaj RO-Alert

"Ca măsură preventivă, pentru protejarea personalului, a fost dispusă evacuarea angajaţilor a căror prezenţă nu este strict necesară pentru desfăşurarea activităţilor esenţiale din cadrul ICSI şi CET. Situaţia este monitorizată permanent de echipajele de intervenţie, iar măsurile de protecţie sunt adaptate în funcţie de evoluţia situaţiei din teren”, a informat ISU Vâlcea, potrivit News.ro.

Pentru protecţia populaţiei, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, pe o rază de 5 kilometri: ”Adăpostiţi-vă în locuinţe, evitaţi activităţile în aer liber, închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi functionarea instalaţiilor de ventilaţie!”.

”Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi să intervină în urma semnalării unor scăpări de clor la nivelul unui compresor, pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea. Potrivit informaţiilor transmise iniţial, o persoană se afla în stare de semiconştienţă, posibil intoxicată cu clor”, a anunţat, vineri, ISU Vâlcea.

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De asemenea, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu echipajele CBRN de la ISU Argeş şi ISU Dolj.

”În urma măsurătorilor efectuate de echipajul specializat CBRN, a fost înregistrată o concentraţie de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial. Totodată, ca măsură de siguranţă, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului. Echipajele specializate continuă monitorizarea concentraţiilor de clor din atmosferă şi evaluarea situaţiei operative”, a precizat ISU Vâlcea.