Inflația și scumpirile îi obligă pe români să fie tot mai atenți la modul în care își gestionează veniturile. Dar cum putem economisi atunci când banii abia ne ajung de la o lună la alta? Irina Chițu, specialistă în educație financiară, a vorbit la Observator 16 despre pașii concreți prin care putem începe să economisim, chiar și cu sume mici, dar și despre greșelile pe care ar trebui să le evităm atunci când ne gestionăm bugetul.

PREZENTATOR: Hai să pornim concret cu acești bani pe care noi trebuie să îi punem deoparte. Vorbeam mai devreme, le explicam telespectatorilor rata inflației, care a venit astăzi, pentru luna octombrie. Nu este o noutate, pentru că sunt absolut convins că și cei care ne urmăresc au văzut deja cât de mult au crescut atât prețurile produselor, cât și cele ale serviciilor și cât de mult plătim pentru toate: motorină, benzină. Acolo a fost, de fapt, creșterea și mai mare pe care o resimțim.

Cât punem concret deoparte? Adică, hai să dăm cifre și sume, ca cei care ne urmăresc să știe. Cu cât încep? Cât pun deoparte? Că, dacă tot nu am de unde, cum fac asta?

INVITATĂ: Mai întâi, să ne uităm și la partea bună a lucrurilor. Studiul Școala de Bani arată că 67% dintre respondenți spun că cel mai bun profesor este inflația. Deci, cel mai bun profesor de educație financiară. Pentru că te obligă, de nevoie, practic, să înveți pe propria piele că trebuie să faci niște pași.

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Când este foarte greu, ceea ce facem preventiv este să nu așteptăm să vină peste noi aceste cheltuieli neprevăzute. Am văzut și în materialul de mai devreme că poate fi vorba despre o intervenție chirurgicală sau poate doar ni se strică mașina de spălat sau mașina și nu suntem pregătiți pentru asta.

Sau rămânem fără job peste noapte și, timp de o lună, trebuie să scoatem bani de undeva ca să trăim, fără să ne împrumutăm pentru a trăi de pe o zi pe alta.

Este acel fond de siguranță pe care cu toții trebuie să îl avem pus deoparte.

PREZENTATOR: Știu, dar de unde să pun eu bani deoparte, dacă nu mi-au mai rămas bani de la o lună la alta?

INVITATĂ: Exact. Cel mai important este să punem, în primul rând, nu contează suma. Important este să începi și să continui. Poți să începi cu 10 lei, cu 50 de lei, cu 500 de lei.

PREZENTATOR: Asta te referi, lună de lună? Și la începutul lunii, nu la sfârșitul lunii, când cu siguranță nu mai rămân bani?

INVITATĂ: Exact. În momentul în care intră venitul, fie că este salariu sau orice alt tip de venit, să facem acest transfer și, dacă se poate, să îl punem pe automat, ca să nu ne gândim în fiecare lună că trebuie să punem bani deoparte.

De exemplu, salariul intră în cont, iar pe data de 2 sau 3 putem seta un transfer automat către un alt cont de economii.

Un cont de economii care nu ar trebui să fie accesat. Pentru că, știi, ai și acel cont de economii din care transferi mai apoi când rămâi fără bani. Și asta este adevărat.

Deci, prima regulă este să transferi banii automat la începutul lunii, ca și cum nu i-ai mai vedea. A intrat salariul, banii au plecat către obiectivul tău, iar primul obiectiv și cel mai important este acest fond de siguranță.

După aceea poți să îți faci conturi pentru alte obiective, pentru educația copiilor sau pentru pensia ta. Dar important este acest fond de siguranță.

PREZENTATOR: Să rămânem și la cont, că este iar o situație cu care se confruntă foarte multă lume. Banii dispar din cont pentru că ai plățile automate, ai spus deja, da? Se duc pentru chirie, pentru rată, pentru utilități. Avem acele plăți automate. Se mai duc, pentru cei care au copii, către diverse activități ale acestora și banii dispar într-o zi, două maximum. Nici nu au trecut două-trei zile și banii dispar din cont către toate aceste plăți automate.

Ei, acum, știi, provocarea este: dacă vreau să pun deoparte, de unde pun?

INVITATĂ: Tocmai. Într-un buget ideal, să zicem așa, este bine ca, în primul rând, să direcționezi banii către economii și către ceea ce îți dorești tu. Fondul acesta de siguranță sau alte obiective pe care le ai. După care, da, poți să îți faci un cont separat pentru aceste necesități, dacă este vorba despre chirie, utilități și așa mai departe.

PREZENTATOR: Deci ar fi bine să existe un cont separat pentru acestea?

INVITATĂ: Da, da, pentru că banii au această problemă: se mănâncă între ei, da? Dacă îi țin în același buzunar, uite cum dispar și nu știi pe ce se duc. Este la fel și dacă îi ții într-un sertar, în același cont sau pe card.

Tentațiile sunt mari. Te duci și fără listă de cumpărături la magazin și uite cum cumperi dublu față de cât ți-ai propus, pentru că ai toți banii pe card.

PREZENTATOR: E bună și recomandarea aceasta. Și aș reveni puțin la cum îi punem deoparte sub formă de economii. Deci ai spus în contul de economii, în care nu intrăm. Primul pas. E o variantă bună să ai și cash? Să îi scoți, să îi pui deoparte?

INVITATĂ: Este bine să ai și cash. În primul rând, pentru aceste urgențe. De exemplu, peste weekend ai nevoie de niște bani și poate nu ești aproape de un bancomat. Sunt diferite cazuri. E bine să ai și în casă sau poate este ceva ce trebuie să plătești pe loc.

Dar aceasta nu este o sumă mare. Fondul de siguranță este altceva. Ar trebui să îți acopere minimum trei luni de cheltuieli obligatorii.

Adică, dacă tu, să zicem, ai rămas fără job astăzi, să nu stai stresat că trebuie să începi să vinzi din casă.

PREZENTATOR: Ce înseamnă cheltuieli obligatorii?

INVITATĂ: Cheltuieli de nevoie. Adică pentru chirie sau rata la casă, pentru utilități, pentru mâncare, pentru haine de bază. Vine iarna și nu ai ceva. Acestea sunt nevoi.

Dorințele sunt cele care țin de faptul că mă mai duc și la restaurant, mai merg la un film, mai cumpăr o carte. Mai am și alte vicii, să zicem. Adică lucruri de care nu am neapărat nevoie. Nu este vorba despre supraviețuire.

Deci măcar trei luni de cheltuieli obligatorii ar trebui să fie asigurate prin acest fond de siguranță.

PREZENTATOR: Dacă eu sunt salariat, să zicem, trei luni. Și poate nu am rate. Dar dacă am și rate obligatorii?

INVITATĂ: Și acestea intră clar la cheltuielile obligatorii.

PREZENTATOR: Așadar, cred că ar trebui să facem o listuță. Este o recomandare și să încercăm, pe cât se poate, să facem acest transfer.

INVITATĂ: Atât aș vrea să mai adaug. Economisirea este un mușchi care trebuie exersat.

PREZENTATOR: Exact, ca atunci când mergem la sală. Nu ne ducem direct să ridicăm 20 de kilograme.

INVITATĂ: Ne ducem întâi cu 3-5 kilograme. Așa și cu fondul de siguranță.

PREZENTATOR: E bună și comparația aceasta.