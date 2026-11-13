Târgul de Crăciun de la Craiova îşi deschide porţile. Principalele atracţii de care se pot bucura vizitatorii

Vești excelente pentru crioveni și nu numai, deoarece orașul intră începând de azi în atmosfera sărbătorilor. Târgul de Crăciun se transformă în tărâmul elfilor, iar milioane de luminițe și decoruri speciale vor amplifica farmecul sărbătorilor.

Ediția din acest an invită pe toți într-o lume desprinsă din poveștile de iarnă, sub tema tărâmul elfilor, iar centrul Craiovei este deja pregătit. Acesta s-a transformat într-un decor de basm cu lumini spectaculoase, căsuţe de sărbătoare, brazi împodobiți, dar și personaje care vor da viața atmosferei de Crăciun.

Printre atracțiile care îi așteaptă în acest an pe vizitatori, se numără celebra sanie zburătoare a lui Moș Crăciun, care este amplasată în Piața Mihai Viteazul și un brad spectaculos care este mai mare decât cel de anul trecut, în interiorul căruia va circula un carusel.

Și Piața Frații Buzești găzduiește cel mai mare Moș Crăciun înalt de 9 metri, dar și alte decoruri tematice. Așadar, atât adulții cât și copiii nu vor duce lipsă de activități pentru a petrece câteva ore bune la târg. Roata panoramică le va oferi ocazia să privească orașul, dar și târgul. De la înălțime, caruselul, dar și patinoarul completează oferta de distracție.

Articolul continuă după reclamă

Deschiderea va avea loc astăzi de la ora 18, iar de la ora 18:30 se vor aprinde luminele festive, iar acest moment va fi însoțit de un spectacol impresionant de focuri de artificii.