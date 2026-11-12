Poți avea un salariu bun, să-ți plătești toate ratele la timp și, totuși, să fii refuzat de bancă atunci când ceri un credit. De vină poate fi scorul FICO, un punctaj care arată cât de bun platnic ești. Culmea, acesta poate scădea chiar și atunci când mergi la mai multe bănci ca să compari ofertele sau când îţi plăteşti un credit anticipat. Consiliul Concurenței investighează dacă, prin acest sistem, băncile au limitat accesul românilor la împrumuturi.

Mirela a vrut să își renoveze apartamentul și avea nevoie de un credit de 60.000 de lei. Câștigă lunar 7.500 de lei și spune că nu a avut niciodată restanțe. Cu toate acestea, banca i-a refuzat împrumutul.

"Nu mă așteptam pentru că eu îmi plătesc toate datoriile la timp. Am mers la 4 bănci ca să compar dobânzile și să văd unde pot să obțin o rată mai mică, dar la ultima bancă mi s-a spus că am un scor FICO de 590 de puncte și că nu mă încadrez pentru credit...Am întrebat mai mulți avocați, dar n-am avut ce să fac", a declarat Mirela.

I s-a refuzat împrumutul din cauza scorului FICO

Scorul FICO este un punctaj între 300 și 850. Și sunt situații în care poate scădea chiar dacă suntem buni platnici. De exemplu, dacă achităm un credit înainte de termen, închidem un card de credit sau folosim aproape toată limita disponibilă pe card, chiar dacă returnăm banii la timp. Nu toate băncile au aceleași reguli. Unele stabilesc un punctaj minim sub care nu acordă împrumuturi, indiferent de salariul clientului sau de faptul că acesta și-a plătit ratele la timp.

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"Sunt instituţii financiare care au ca şi criteriu de eligibilitate, clientul, de exemplu, să aibă scorul FICO de 600 minim. Dacă nu se încadrează, chiar dacă are un profil financiar în regulă, nu poate să acceseze creditul. Eu îndemn clienţii să meargă şi să solicite cum este calculat scorul FICO", a declarat Camelia Grădinariu, avocat bancar.

Românii își pot verifica gratuit scorul FICO, o dată la 30 de zile, pe site-ul Biroului de Credit. Tot acolo pot vedea ce credite au înregistrate, dacă apar restanțe și ce bănci le-au verificat istoricul. Iar dacă descoperă informații greșite, pot solicita corectarea lor.

Problema a ajuns și în atenția Consiliului Concurenței. Inspectorii verifică dacă modul în care băncile folosesc scorul îi descurajează pe români să caute oferte mai avantajoase. ​Ancheta a început acum trei ani.

"Suspiciunea noastră este că acest mecanism, acest comportament al băncilor reduce concurenţa. Îi penalizează pe clienţii care ar vrea să se mute de la o bancă la alta. Investigaţia e aproape gata, cred că în primul trimestru de anul viitor va fi finalizată cu toate etapele procedurale", a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedinte Consiliul

"Băncile riscă clar sancţiuni. Clienţii care sunt păgubiţi pot merge în instanţă să solicite despăgubiri, însă trebuie ca acestea să fie demonstrate", a declarat Camelia Grădinariu, avocat bancar.

Interogările făcute de bănci sunt luate în calculul scorului FICO pe o perioadă de șase luni. În schimb, istoricul creditelor și al restanțelor poate rămâne în evidențele Biroului de Credit timp de patru ani.