Casă la 30 km de București la nici 3.000 €. E nevoie de acordul ANAF

CFR Marfă vinde prin ofertă în plic închis o locuință în comuna Grădinari, județul Giurgiu, la un preț de cel puțin 12.000 lei, adică sub 3.000 de euro, scrie publicația Club Feroviar .

Imobilul de 73 mp nu este intabulat și este construit pe un teren care aparține domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Persoanele interesate trebuie să depună o ofertă de preț până la data de 11 iunie 2026. Oferta nu poate fi mai mică decât valoarea de evaluare, respectiv 12.000 de lei.

Documentele trebuie depuse în plic sigilat la sediul SNTFM CFR Marfă SA din București, în clădirea Palat CFR, la registratura de la Poarta A.

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Cumpărătorul declarat câștigător va trebui să achite suma oferită în cel mult cinci zile de la obținerea acordului ANAF.