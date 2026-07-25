Scumpirea carburanților nu se oprește la pompă. Costurile tot mai mari riscă să aibă efectul unui bulgăre de zăpadă care va duce la noi creșteri de prețuri. De la alimente și până la produse de larg consum, efectele s-ar putea resimți în buzunarele tuturor.

Pentru produsele care au costul ambalajului și transportului cu pondere mare, acestea sunt cele mai expuse. Dacă vorbim de produsele cu expunere maximă, trebuie să ne referim la băuturi răcoritoare și la apa îmbuteliată și, în egală măsură, la detergenți, produse de curățenie și produse cosmetice.

Evident, vorbim despre produsele ambalate în plastic. O expunere medie vor avea, potrivit specialiștilor, produsele din categoria conservelor, produselor congelate, lactatelor și cărnii.

Trebuie spus că, evident, transportul frigorific este cel care influențează, e factorul care influențează prețul în acest caz. Transportul frigorific e mai scump cu cât motorina este mai scumpă. Ultima scumpire trebuie punctată. Acest lucru a fost ieri.

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Motorina standard a ajuns la prețul de 9,90 de lei pe litru, în timp ce motorina premium a ajuns la 10,71 de lei pe litru.