Când am crezut că am scăpat, un nou val de scumpiri la pompă ne loveşte bugetul. Motorina se apropie din nou, la doar câţiva bani, de pragul de 10 lei pe litru.

La o stație de alimentare din Capitală, motorina standard se vinde cu 9 lei și 97 de bani. Deci mai este foarte puțin până atingem pragul din nou de 10 lei pe litru la motorină. Motorina premium se apropie de 11 lei pe litru, costă 10 lei și 77 de bani.

Benzina standard a trecut deja de 9 lei pe litru, costă 9 lei și 6 bani. Iar benzina premium, 9 lei și 69 de bani.

Avem în continuare parte de scumpiri. Cu siguranță motorina standard va depăși din nou pragul de 10 lei pe litru. Ne uităm pe statistici: în comparație cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu 4,9%. Asta înseamnă că un plin ne costă astăzi cu 21 de lei mai mult. Motorina s-a scumpit cu 8%, asta înseamnă că un plin de motorină ne costă mai mult cu 36 de lei decât luna trecută.

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Dacă ne uităm la cotațiile internaționale, vedem că barilul de petrol a scăzut puțin sub pragul de 100 de dolari - a ajuns undeva la 98 de dolari, dar există riscul ca barilul să depășească 100 de dolari - asta dacă escaladează conflictul din Iran.

În acest timp, autoritățile se gândesc să ia din nou măsuri, să intervină pe piața carburanților. Am putea să vedem o scădere a accizei la motorină, așa cum s-a întâmplat și lunile anterioare. O scădere a accizei ar reduce prețul cu mai puțin de 40 de bani pe litru, deci nu ar avea neapărat un efect foarte mare la pompă. Rămâne acum de văzut cum vor evolua prețurile și cu ce măsuri vor veni autoritățile.