Pe litoral, turiștii se împart între confortul oferit de un șezlong și varianta mai ieftină a prosopului întins direct pe nisip. În timp ce unii preferă să plătească pentru mai multă comoditate, alții aleg să păstreze banii pentru mâncare și distracție. Prețurile șezlongurilor diferă însă de la o stațiune la alta.

În Năvodari, prețul unui șezlong este de 75 de lei și poate ajunge până la 100 de lei, în funcție de plajă. În Constanța, un șezlong se închiriază de la 25 de lei și poate ajunge până la 40 de lei. În Mamaia, prețul este de 40-50 de lei. Iar în Eforie Nord este în jur de 40-50 de lei.

Totuși, alegerea nu ține doar de bani. Turiștii spun că vin la mare pentru confort și nu concep o zi întreagă pe plajă fără șezlong și umbrelă. La fel de mulți sunt însă și cei care preferă prosopul, pentru că vor să economisească, iar alții spun că le place să stea direct pe nisip, mai aproape de apă, și să se mute oriunde doresc, fără să fie legați de un loc.